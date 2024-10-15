Культура

Библиотека микрорайона Овсище в Пскове завершает полевой сезон

В библиотеке микрорайона Овсище в Пскове сегодня, 20 октября, в 15.00 состоится подведение итогов весенних, летних и осенних краеведческих прогулок с краеведом Олегом Ивченко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Напомним, что в этом году библиотека организовала несколько познавательных исторических экскурсий по микрорайону, который провёл известный псковский краевед, автор книги «Овсище в алмазах» Олег Ивченко: «Май на Сокольнице», «Июнь на Сокольнице», «Сентябрь на Сокольнице».

По результатам каждой экскурсии библиотека публиковала в своём сообществе «ВКонтакте» подробный отчёт с фото и видео.

«Но как же хочется продлить ощущение тепла, приятной компании, беседы, приключения, ведь порой Олег Павлович приводил нас в самые невероятные, неведомые уголки нашего, казалось бы, небольшого и исхоженного вдоль и поперек микрорайона и вел нас своими заповедными "партизанскими" тропами… Каждая из прогулок была открытием, ни разу не повторилась, как не повторяется каждый восход или закат», - написано в анонсе сегодняшней встречи.

Библиотека пригласила всех участников этих походов ещё раз собраться, вспомнить самые интересные моменты и задать Олегу Ивченко вопросы, которые они не успели задать.