Библиотека микрорайона Овсище в Пскове завершает полевой сезон

В библиотеке микрорайона Овсище в Пскове сегодня, 20 октября, в 15.00 состоится подведение итогов весенних, летних и осенних краеведческих прогулок с краеведом Олегом Ивченко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
Напомним, что в этом году библиотека организовала несколько познавательных исторических экскурсий по микрорайону, который провёл известный псковский краевед, автор книги «Овсище в алмазах» Олег Ивченко: «Май на Сокольнице», «Июнь на Сокольнице», «Сентябрь на Сокольнице».
По результатам каждой экскурсии библиотека публиковала в своём сообществе «ВКонтакте» подробный отчёт с фото и видео.
Библиотека пригласила всех участников этих походов ещё раз собраться, вспомнить самые интересные моменты и задать Олегу Ивченко вопросы, которые они не успели задать.