Культура

Певица Ксения Павроз выступит на сцене псковского парка «Волшебная гора»

Российская певица и финалистка телешоу «Главная сцена» Ксения Павроз выступит на сцене парка «Волшебная гора» в Пскове 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации парка.

Видео: парк аттракционов «Волшебная гора» / «ВКонтакте»

«Ксения не раз радовала зрителей своими выступлениями в таких ТВ-проектах как "Голос" (9 сезон), "Победитель", "Битва хоров". Ксения верит, что только музыка может вернуть к жизни, и готова поделиться с нами своей непередаваемой энергетикой и талантом! Не пропустите это событие!» - пригласили псковичей и гостей города на концерт.

Ксения Павроз родом из Санкт-Петербурга.

Напомним, парк аттракционов «Волшебная гора» перешел на зимний режим работы.