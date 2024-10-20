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Культура

Псков встретил ансамбль Северо-Западного округа Росгвардии

21.10.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

В Пскове ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа Росгвардии провел концерты в рамках патриотической акции «Мы вместе». Коллектив, состоящий из лауреатов конкурса детской патриотической песни, выступил на сцене театра драмы имени А. С. Пушкина и в военном госпитале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Эта акция поддерживает участников специальной военной операции. Музыка стала способом выразить признательность тем, кто защищает страну.

 

Зрители наслаждались оригинальными номерами, сочетающими различные жанры, что подарило им яркие впечатления и эмоции от мероприятия, заметили в ведомстве. 

Теги: #ансамбль
Источник: Псковская Лента Новостей
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