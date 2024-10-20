Культура

Последний шанс: выставка «Десять веков русской архитектуры» заканчивает работу в Пскове

Осталось совсем немного времени, чтобы посетить выставку «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры» в Пскове. Она продлится всего неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На выставке представлена увлекательная история псковской архитектуры — от средневековья до конца XX века. Гости смогут увидеть эскизы, чертежи, макеты, детали рельефов, изразцы и фотографии, знакомящие с выдающимися памятниками псковской, владимиро-суздальской и московской архитектуры, а также с такими стилями как барокко, классицизм, модерн и авангард.