Культура

В музее-усадьбе народа сето в Печорском округе изменился номер телефона

Изменился номер телефона музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово Печорского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Заявки на экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы теперь принимаются по номеру телефона: +7 (921) 002-31-76 по будням с 10:00 до 17:00.

Свои вопросы гости музея также могут направить на электронную почту: izborsk@yandex.ru.

«Музей сето расположен в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Посетив Сигово, можно познакомиться с неповторимой материальной культурой многих поколений сетосских семей, своими глазами увидеть интересные предметы домашней утвари, орудия труда и уникальные этнические костюмы», - напомнили в музее.