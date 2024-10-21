Культура

Участники рэп-баттлов в Пскове поборются за приз в 20 тысяч рублей

С 21 ноября в Пскове стартует VI сезон Pskov Rap Competition (18+). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Изображение: Pskov Rap Competition

Pskov Rap Competition – это серия рэп-вечеринок (баттлов), на которых участники (мс) будут сражаться за главный приз. В программе запланированы живые выступления и сеты лучших исполнителей в жанрах RAP и RnB.

Суть мероприятия заключается в том, что после предварительного отбора остаются 8 участников, которые получают тему раунда. Участники имеют неделю на написание песни, после чего презентуют свои произведения в парах. Лучший из пары проходит дальше, и так продолжается до финала.

Организатор мероприятия Денис KK поделился интересными подробностями о его концепции и истории.

«Во-первых, у нас все вечеринки такого плана проходили с 2011 года, и мы проводили их три года подряд – 2011, 2012 и 2013. Затем был перерыв, после которого мы возобновили соревнования в 2018-2019 годах. Теперь мы запускаем новый сезон в 2024 году и, возможно, продолжим в 2025-2026», – отметил Денис KK.

По его словам, большие промежутки между сезонами помогают избежать усталости от мероприятия и дают возможность молодым участникам подрасти. «Не все у нас могут участвовать в связи с возрастным ограничением 18+. Есть ребята, которым в прошлом году не было 18 лет, и они просто выступали, а сейчас уже будут полноценными участниками, набравшись опыта», – добавил он.

Организатор сравнил концепцию соревнования с Олимпийскими играми, подчеркивая важность смены поколений и повышения уровня участников. «Мы хотим, чтобы уровень участников рос, и чтобы новые таланты имели возможность проявить себя», – заключил он.

Для подачи заявки необходимо отправить в сообщество свой никнейм и возраст, а также приложить видео или аудио со своим треком. Работы проходят модерацию.

«Есть определенная модерация, потом все желающие (независимо от уровня) приходят на отбор 21-го числа. Судьи отбирают участников. Примерно где-то 70% из подавших заявку проходят дальше. И потом по результатам жеребьевки уже разбиваются на пары. Прямо в клубе будет эта жеребьевка. И дальше уже в парах участвуют. И так до финала. Один вылетает, один проходит дальше», - отметил Денис КК.

Главный приз соревнования составит 20 тысяч рублей, а также предусмотрены подарки от спонсоров.

Для получения дополнительной информации и регистрации можно обратиться по телефону: +7 953 234 31 33.

Мероприятия в пройдут в клубе TIR, начиная с 21 ноября и каждый четверг до 26 декабря. Начало в 21:00.

Вход свободный.