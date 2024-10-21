Культура

Семейная пара передала полсотни книг для сельских библиотек Псковской области

Псковичка Нина Григорьева и ее супруг Геннадий передали полсотни книг из личной библиотеки для земляков. Издания забрал депутат Псковской гордумы Алексей Форш. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

В мае 2024 года региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с фондом «Земляки» запустило акцию «Книги – в сельские библиотеки». «На первом этапе собрали 5 тысяч книг, журналов, энциклопедий, которые пополнили фонды библиотек 10 районов», - пишет Александр Козловский.

Он отметил, что жители региона, которые делятся своими личными фондами, продолжают акцию вне календарных рамок. Литературу доставят в библиотеки, которые нуждаются в обновлении и пополнении фонда.

«Благодарю псковичку Нину Григорьеву и ее супруга Геннадия за поддержку сельских библиотек региона», - подытожил депутат.