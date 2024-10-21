Культура

Выставка творчества супругов из Петербурга «Очарование окраин» откроется в Пскове

В Пскове 24 октября состоится открытие выставки «Очарование окраин», которая представит творчество петербургских художников Светланы и Андрея Демидовых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Светлана и Андрей Демидовы — яркие представители современного искусства, оба они окончили Серовское художественное училище и Академию имени Штиглица. Светлана является скульптором, а Андрей — художником-монументалистом. Хотя каждый из них имеет свою специализацию, их творчество свободно пересекает границы различных жанров, что делает выставку особенно интересной, рассказали организаторы.

Работы Демидовых уже были представлены на многочисленных выставках как в России, так и за её пределами, однако выставка в Пскове станет для них дебютом. Посетители смогут увидеть изысканные графические и живописные произведения, которые отражают уникальный стиль и художественный взгляд супругов.

Открытие выставки состоится 24 октября в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, дом 5) в 17:00.