Культура

В Пскове откроют выставку «Юрий Кольцов и его друзья»

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на открытие выставки «Юрий Кольцов и его друзья» в проекте «Коллекция» 25 октября в 17.00. В экспозиции будет представлено 25 работ художников из Пскова в ретроспективе от 90-х годов прошлого века до нынешних дней. Художник и коллекционер Юрий Кольцов показывает живопись и графику мастеров разных поколений, среди которых его учителя, друзья, знакомые, которые учились в Детской художественной школе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото: Центральная городская библиотека

«Время прошло, мы все стали сильнее, но чувство печали не отпускает, когда я смотрю на работы художников, которых уже нет с нами. И радуюсь, что многим из нашего поколения удалось остаться в профессии в трудные годы перестройки. Вспомним мастеров, моменты, настроения тех лет», — сообщил Юрий Кольцов, художественная коллекция которого насчитывает около 200 единиц хранения.

Выставка будет работать до 18 ноября.