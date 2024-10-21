Культура

Премию правительства Псковской области в сфере культуры в этом году вручать не будут

Вручение премии правительства Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия в этом году не состоится, об этом стало известно Псковской Ленте Новостей. Премия была ежегодной, вручалась с формулировкой «за лучшие достижения». Впервые ее лауреаты были названы в 1995 году при губернаторе Владиславе Туманове.

«В текущем году комитетом по культуре Псковской области был проведен мониторинг многолетней практики присуждения премий, по результатам которого принято решение о концептуальной переработке механизма стимулирования и мотивации творческой деятельности в области культуры и совершенствования системы премирования», - сообщили изданию в ведомстве.

В прошлом году на соискание премии поступили 24 заявки. Распоряжением правительства было присуждено 7 наград, лауреатами стали 10 человек:

Мария Иванова — за библиотечный портал «Кабинет Валентина Яковлевича Курбатова»;

Мария Лисенкова, Лариса Малкова, Иван Лопаев — за цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО»;

Ирена Панченко — за литературно-художественное издание: красочный календарь «Псков» (выпуски 2012-2022);

Ирина Лукина — за программу «Защитники земли русской. Его звали Матвей Кузьмин»;

Борис Поткин, Мария Воробьева — за спектакль «Букашка Мари»;

Андрей Евстафьев — за музыкальное произведение «Я из Пскова»;

Олег Цветков —- за серию цветных линогравюр «Волышово — жемчужина земли Псковской», посвященных архитектурно-ландшафтному комплексу усадьбы Волышово (Порховский район).

«В настоящее время рассматривается вопрос об изменении системы поощрения деятелей культуры и искусства, творческих работников, в том числе, предусматривающий возможное учреждение альтернативных премий», - отметили в комитете по культуре.

В частности, в этом году комитет выступил в качестве учредителя региональной литературной премии имени критика, писателя и общественного деятеля Валентина Курбатова. В библиотеке, носящей его имя, впервые премия была вручена 26 сентября. Ее лауреатом за книгу «Рассказы разных лет» стал писатель, журналист, член Союза писателей России Владимир Клевцов. В дальнейшем планируется присуждение премии раз в два года.