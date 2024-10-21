Культура

Курсы для преподавателей фортепиано проходят в Пскове

Курсы повышения квалификации преподавателей фортепиано проходят в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова с 24 по 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

Организатор курсов - Центр непрерывного образования в области культуры и искусства колледжа.

В работе курсов принимают участие преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств области (Псков, Великие Луки, Порхов, Локня, Плюсса, Пыталово, Невель, Дедовичи, Гдов, Опочка), а также колледжа искусств.

Мастер-классы, лекции, практические показы проводит заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор кафедры музыкально-инструментальной подготовки Российского Государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Олег Кошелев (фортепиано).

24 октября в 16.30 в рамках курсов Олег Кошелев и аспирант-стажёр РГПУ имени Герцена Хан Тэён (Южная Корея) выступят с концертом фортепианной музыки. Вход на концерт свободный.

После курсов все преподаватели получат удостоверения государственного образца.