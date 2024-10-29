Культура

Преподаватели фортепиано в Пскове прошли мастер-класс с профессором из Петербурга

Преподаватели фортепиано из Пскова и близлежащих районов прошли мастер-класс с профессором РГПУ имени Герцена Олегом Кошелевым. Участники оставили восторженные отзывы о занятиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова.

Фотографии: Псковский областной колледж искусств имени Римского-Корсакова

«Хочу выразить огромную благодарность О. Ю. Кошелеву за столь интересный и познавательный мастер-класс, который прошёл в замечательной тёплой атмосфере. Несмотря на то, что с опытом работы у каждого преподавателя музыкальной школы или колледжа вырабатывается своя методика, встреча с таким профессионалом напоминает о том, как и в каком направлении нужно продолжать двигаться, на что обращать более пристальное внимание. Олег Юрьевич продемонстрировал, как понятным и простым языком нужно "расшифровывать" ученику сложные вещи, заложенные в музыкальном произведении, как помочь преодолевать технические препятствия», - поделилась представитель ДМШ №1 Пскова Полина Тимофеева.