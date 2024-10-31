Культура

Придумать свой герб и почитать сказки на «псковском языке» предложат на «Ночи искусств»

Творческие мастер-классы пройдут в Псковском музее-заповеднике 3 ноября в рамках акции «Ночь искусств». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Под руководством опытных мастеров юные художники вместе с родителями смогут создать семейный сувенир из фетра, придумать свой герб по правилам геральдики и поиграть в настольные игры разных эпох. Также будет возможность познакомиться с русской деревней через отрывки из псковских сказок на «псковском языке» и примерить роли сказочных персонажей. В течение всего мероприятия будет работать детский кинозал. Место проведения: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7).

Акция пройдет 3 ноября в два сеанса: с 18:00 до 19:30 и с 19:30 до 21:00.

Телефон для справок: +78112331390 (добавочный 1).