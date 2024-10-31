Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Задай вопрос о мунреформе!
Иван, белиссимо!
Покажите нам корову!
Профсоюз хороший инструмент
литературные премии
Кружки и секции для детей
Лонгрид мифы о молоке
животноводство в Новосокольниках
босиком по траве
Защита прав педагогов
 
 
 
ещё Культура 31.10.2024 17:170 Выставка к 950-летию города Торопец открылась в Пскове 31.10.2024 18:400 Придумать свой герб и почитать сказки на «псковском языке» предложат на «Ночи искусств» 31.10.2024 17:360 Кадриль откроет бал на «Ночи искусств» в музее-усадьбе Софьи Ковалевской 31.10.2024 17:170 Выставка к 950-летию города Торопец открылась в Пскове 31.10.2024 16:140 «Беседка»: «Ночь искусств» в музее-усадьбе Софьи Ковалевской. ВИДЕО 31.10.2024 12:480 Новые книги из «Михайловского» получили в дар библиотеки Пскова
 
 
 
Самое популярное 24.10.2024 11:324 «Буржуи»: прокурор зачитал переписки экс-замглавы Пскова по уголовному делу 29.10.2024 17:1614 Володин раскритиковал псковскую особую экономическую зону «Моглино» 26.10.2024 09:170 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 29.10.2024 15:402 Псковичи могут оценить новый дизайн в СберБанк Онлайн 28.10.2024 18:330 Рейтингомер: гидроцикл Грацкого, возвращение митрополита Тихона и новая «главная по культуре»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Придумать свой герб и почитать сказки на «псковском языке» предложат на «Ночи искусств»

31.10.2024 18:40|ПсковКомментариев: 0

Творческие мастер-классы пройдут в Псковском музее-заповеднике 3 ноября в рамках акции «Ночь искусств». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея. 

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Под руководством опытных мастеров юные художники вместе с родителями смогут создать семейный сувенир из фетра, придумать свой герб по правилам геральдики и поиграть в настольные игры разных эпох. Также будет возможность познакомиться с русской деревней через отрывки из псковских сказок на «псковском языке» и примерить роли сказочных персонажей. В течение всего мероприятия будет работать детский кинозал. Место проведения: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7). 

Акция пройдет 3 ноября в два сеанса: с 18:00 до 19:30 и с 19:30 до 21:00.

Телефон для справок: +78112331390 (добавочный 1).

Теги: #творчество
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть обязательное распределение молодых специалистов?
В опросе приняло участие 229 человек
31.10.2024, 18:400 Придумать свой герб и почитать сказки на «псковском языке» предложат на «Ночи искусств» 31.10.2024, 18:300 «Три мудреца»: Вам заняться нечем? О приоритетах государственных мужей. ВИДЕО 31.10.2024, 18:260 Увеличение федеральной помощи в закупке льготных лекарств обсудил Михаил Ведерников с Советом Федерации 31.10.2024, 18:200 Как температура батарей зависит от погоды, объяснили псковичам
31.10.2024, 18:140 Более 70 кг мясной продукции сняли с реализации в Псковской области 31.10.2024, 18:050 Участницы «Мисс и Миссис Псков» пробуют себя в проекте преображения 31.10.2024, 18:020 Около тысячи домов в Псковской области получили доступ к оптоволоконным сетям 31.10.2024, 17:590 «Великий, могучий»: только кажутся родными – заимствования. ВИДЕО
31.10.2024, 17:490 Дарья Лантратова: Уроки самообороны для псковичек будем масштабировать на другие регионы 31.10.2024, 17:360 Кадриль откроет бал на «Ночи искусств» в музее-усадьбе Софьи Ковалевской 31.10.2024, 17:320 Осенние листья в Пскове убирают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 31.10.2024, 17:230 Мертвый союз
31.10.2024, 17:200 ДТП на площади Ленина в Пскове спровоцировало огромную пробку 31.10.2024, 17:190 В Риге демонтировали памятник Барклаю де Толли 31.10.2024, 17:170 Выставка к 950-летию города Торопец открылась в Пскове 31.10.2024, 17:100 Александр Котов о мусорной реформе, распределении медиков и повышении взноса на капремонт
31.10.2024, 17:090 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 октября 31.10.2024, 17:080 Координатором «Новых людей» в Пскове стал присланный из Москвы Арсений Чжан 31.10.2024, 16:560 8,5 км дороги Гверстонь – Крупп – Кулье ввели в эксплуатацию после ремонта 31.10.2024, 16:400 Чувство вины перед работодателем за решение уволиться испытывает каждый пятый пскович – опрос
31.10.2024, 16:341 Ирина Иванова покидает пост первого замглавы администрации Пскова 31.10.2024, 16:200 Процесс шлифовки: о настоящем и будущем «мусорной реформы» 31.10.2024, 16:200 Дарья Лантратова: Псковички хотят быть более самостоятельными 31.10.2024, 16:170 Губернатор внес в Собрание проект бюджета Псковской области на 2025 год
31.10.2024, 16:140 «Беседка»: «Ночь искусств» в музее-усадьбе Софьи Ковалевской. ВИДЕО 31.10.2024, 15:590 Игорь Дитрих о системе распределения выпускников-медиков 31.10.2024, 15:480 Артснаряд и мину нашли в невельской деревне Казенные Лешни 31.10.2024, 15:360 Корпоративную академию создадут в правительстве Псковской области
31.10.2024, 15:320 До +14 градусов и дожди прогнозируют 1 ноября в Псковской области 31.10.2024, 15:150 Россияне могут открыть вклады «Лучший %» и СберВклад под максимальные 21% годовых 31.10.2024, 15:100 Муниципальная реформа от А до Я. ЛОНГРИД 31.10.2024, 14:580 100-летний юбилей отмечает ветеран в городе Остров
31.10.2024, 14:490 Мощи преподобной Евфросинии Полоцкой перевезут в Великие Луки 31.10.2024, 14:480 Проект нового «круга» в Великих Луках разработают в 2025 году 31.10.2024, 14:382 Андрей Козлов: «Псковский гектар» поможет привлечь работников в районы  31.10.2024, 14:170 Партия «Новые люди» предложила три шага, которые наведут порядок с мигрантами в Псковской области
31.10.2024, 14:130 За сутки пять человек в Псковской области задержали за кражи из магазинов  31.10.2024, 13:591 День работников СИЗО и тюрем отмечают 31 октября 31.10.2024, 13:560 Размер патента на работу иностранцев в Псковской области увеличили почти на 600 рублей 31.10.2024, 13:470 Псковские депутаты поддержали систему распределения выпускников-медиков
31.10.2024, 13:450 Бюджет Псковской области вырос почти на 150 млн рублей за счет налоговых поступлений 31.10.2024, 13:420 В Пскове стартуют уроки самообороны для женщин 31.10.2024, 13:350 Четыре члена Молодежного парламента при областном Собрании покинули свои посты 31.10.2024, 13:290 Полномочия депутата областного Собрания Натальи Мельниковой прекратили досрочно
31.10.2024, 13:270 Частые осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в ноябре в Псковской области 31.10.2024, 13:240 Образцы удостоверений омбудсменов утвердили депутаты областного Собрания 31.10.2024, 13:160 Минимальный размер взноса на капремонт на 2025 год утвержден в Псковской области 31.10.2024, 13:100 ПЛН завершает прием предложений в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей - 2024»
31.10.2024, 13:090 Водомаркет горел в Пскове 31.10.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» о приоритетах государственных мужей 31.10.2024, 13:040 Несоответствие псковского и федерального законов о муниципальной службе устранили депутаты 31.10.2024, 13:021 Проблемы демографии обсудили сенаторы в Псковском перинатальном центре
31.10.2024, 12:560 Закон о пожарной безопасности обновили псковские депутаты 31.10.2024, 12:520 Начинается видеотрансляция программы «Великий, могучий»: только кажутся родными – заимствования 31.10.2024, 12:500 Псковские депутаты уточнили порядок публикации нормативных актов 31.10.2024, 12:491 Игорь Шатурный: Тариф на вывоз ТКО увеличат
31.10.2024, 12:480 Новые книги из «Михайловского» получили в дар библиотеки Пскова 31.10.2024, 12:450 Антон Минаков: Предложенные изменения в закон о продаже алкоголя не изменят ситуацию 31.10.2024, 12:390 Перечень специальностей для получения «псковского гектара» расширили депутаты 31.10.2024, 12:350 Налоговую льготу для некоторых некоммерческих организаций отменили в Псковской области 
31.10.2024, 12:350 Изменения в законодательство о продаже алкоголя приняли псковские депутаты 31.10.2024, 12:303 Александр Котов: Для эффективной работы регоператора нужен экономически обоснованный тариф на ТКО 31.10.2024, 12:290 Налоговые льготы для вдов участников СВО и ВСЗ ввели в Псковской области 31.10.2024, 12:270 «Зверьё моё»: Крыса-сфинкс. ВИДЕО
31.10.2024, 12:170 Холдинг Т1 представил собственные инсталляции на выставке «Политехнический музей: создавая настоящее» 31.10.2024, 12:160 Алексей Севастьянов: Я не разделяю спокойную позицию правительства региона по ситуации с вывозом ТКО 31.10.2024, 12:110 Армен Мнацаканян: Нужно заранее продумать подъезды к экотехнопарку, чтобы не допустить коллапса на федеральной трассе 31.10.2024, 12:090 Артур Гайдук: Для раздельного сбора мусора региону нужна новая техника
31.10.2024, 12:060 Андрей Михайлов: Лимиты по приему мусора в Островском районе превышены 31.10.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Ночь искусств» в музее-усадьбе Софьи Ковалевской 31.10.2024, 12:020 Часть затрат регоператора на спецтехнику заложена в тариф по обращению с ТКО - комитет по ЖКХ 31.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 31 октября
31.10.2024, 11:570 Дмитрий Михайлов усомнился в достоверности данных об объемах вывоза мусора 31.10.2024, 11:550 Демаркировку некорректной разметки на площади Ленина проведут сегодня в Пскове 31.10.2024, 11:520 Понадобится ли Псковской области второй экотехнопарк, спросил Виктор Остренко 31.10.2024, 11:490 Раздельный сбор мусора в Псковской области появится после ввода в эксплуатацию экотехнопарка
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru