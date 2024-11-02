Культура

В Пскове состоялось торжественное открытие выставки «Его величество фарфор»

Выставка «Его величество фарфор» торжественно открылась в Поганкиных палатах в Пскове 2 ноября. Здесь представлено около 400 предметов из собрания фарфора Псковского музея-заповедника, многие из которых демонстрируются впервые, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Выставка уникальна тем, что в таком объеме фарфоровая коллекция Псковского музея-заповедника выставлена впервые. Здесь представлены вещи, которые покинули место хранения в первый раз.

Общий фонд фарфоровых предметов при Псковском музее-заповеднике составляет полторы тысячи изделий, но на выставке представлены только 400 экземпляров. Организаторы отмечают, что хотели показать небольшое и интересное собрание восточного и западноевропейского фарфора, при этом не мешать экспозицию с советским фарфором.

Жемчужиной выставки стали сервизы и предметы декора, созданные по эскизам известной художницы Анны Лепорской на Ленинградском фарфоровом заводе. Эти авторские экземпляры были переданы музею самой Анной Лепорской в период с 1972 по 1980 годы и имеют личную подпись автора.

На открывшейся выставке фарфора представлены три уникальных пространства, каждое из которых рассказывает свою историю и демонстрирует разнообразие этого искусства.

В первом зале посетители могут увидеть восточный фарфор, включая изделия из Дальнего Востока, Китая, Японии и немного Персии, а также западноевропейский фарфор. Это пространство знакомит с традициями и стилями, характерными для различных культур.

Самый большой зал выставки посвящен русскому фарфору двухреволюционного периода, охватывающему конец XVIII — начало XX века. Здесь представлены изделия с различных заводов, что позволяет увидеть разнообразие производства, стилей и декора. Особое внимание уделено двум величайшим художникам-фарфористам — Армии Лепорской и Алексею Боробьевскому, которые работали на заводе «Альфаз».

«Это дань уважения их таланту, гению и невероятной трудоспособности. Они смогли из тяжелой жизни и бесформенной глины создать совершенную красоту, которая будет вдохновлять и наполнять энергией всех, кто ее увидит», — отметили хранители музея.