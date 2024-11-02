Культура

Работу выставки «Судьба на гравюре» в Изборске продлили до 8 ноября

Работу выставки «Судьба на гравюре», приуроченной к 70-летию со дня рождения псковского художника-графика, экслибриста, члена Союза художников России Александра Шершнева, продлили до 8 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Изображения: Изборский музей-заповедник

У псковичей есть ещё четыре дня, чтобы насладиться изысканными гравюрами и удивительными экслибрисами Александра Шершнёва, отметили в музее.

На выставке можно увидеть экслибрисы, посвящённые многим известным людям Псковской земли, живописные образы родного края, а также книги и вещи из личного архива дочери художника.

Александр Шершнёв следовал лучшим образцам старой гравировальной школы. Награждён дипломами за участие в многочисленных выставках, а также двумя медалями «В память 1100-летия первого упоминания города Пскова в летописи» (2003), медалью «К 100-летию М. А. Шолохова» (2006). В 2003 году стал лауреатом премии администрации Псковской области за успехи в области культуры и искусства. В 2008 году награжден дипломом Российской академии художеств (посмертно).