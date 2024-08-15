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«Изборские истории» с Александром Донецким: Музей нон-стоп, «Судьба на гравюре» и Изборск на экране

07.10.2024 15:35|ПсковКомментариев: 0

Представляем седьмой выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

 

Темы выпуска:

  • Город Трувора нон-стоп. В музее-заповеднике подвели итоги высокого туристического сезона.

  • «Судьба на гравюре». В выставочном зале открылась выставка графики замечательного псковского художника Александра Шершнева.

  • Ба! Знакомые всё виды! В Доме купца Белянина работает выставка «Изборская синематека».

Из уст сотрудников музеев и менеджеров сферы гостеприимства, на научно-практических конференциях, семинарах и презентациях по развитию туризма часто можно услышать характерное слово – уникальность. Этим термином жонглируют, как рекламной этикеткой, его предъявляют как главный и последний аргумент. И не случайно. Ведь наличие уникальности – своего рода особый знак качества туристического места.

Уникальность предполагает исключительность и неповторимость: достопримечательное место существует в единственном варианте и обладает такими свойствами, которые делают его непохожим на все прочие объекты. Если уникальности по факту нет, её следует придумать. Поэтому, увы, зачастую искомая уникальность – это всего лишь хитрый рекламный трюк, лукавая уловка продюсеров. Вскрываешь упаковку, а внутри – пустота.

В этом смысле Изборск уникален по-настоящему, без дураков и лишних презентаций. Это видят и понимают сразу все: и те, кто оказывается в Изборске впервые, и те, кто приезжает в Изборск годами, – погулять, припасть к святым источникам, к Словенским ключам, надышаться воздухом долины, набраться сил. То есть, возвращаюсь к слову «уникальность», когда мы говорим об Изборске, то тут вроде как и обсуждать нечего: Изборск уникален абсолютно – он исключителен, легендарен, неповторим, эксклюзивен на сто пятьдесят, на двести процентов! Его аутентичность и эксклюзивность очевидны, то есть буквально «видны очами», объективны, не подлежат никакому сомнению, – это ясно всем, как божий день. Изборск – это наше всё!

Я сейчас специально спел Изборску осанну, исполнил дифирамб и подобрал столько эпитетов превосходной степени, чтобы натолкнуть на удивительный факт: а ведь так было далеко не всегда. Вспомним недавнюю историю. Сейчас это кажется нонсенсом, неким парадоксом, но еще каких-нибудь 20 лет назад Изборск вовсе не был таким уж известным туристическим местом. За год его посещали от силы 20-30 тысяч человек, знающих и любящих историю людей, которые заезжали в Изборск по дороге из Пскова в Псково-Печерский монастырь. Да и сегодня обязательно найдутся некие скептики, которые кое-что повидали, поездили «по европам», побывали во французских или германских замках, и вот по неведенью тоже могут спросить: а что Изборск? Обычная русская крепость по дороге между Псковом и Печорами, где тоже имеются средневековые крепости, – что тут уникального? Подобные «комменты» иногда встречаются на страницах и в пабликах туристических агентств. И, повторюсь, еще каких-то двадцать лет назад Изборск, уж будем справедливы, при всех своих достоинствах, занимал довольно скромное место на туристической карте России.

Штука в том, что Изборск еще нужно было для российского туриста открыть, музеефицировать, представить, показать. И это ведь достаточно типичная история. Мало кто задумывается, например, что почти любая нынешняя туристическая мекка, возьмем хоть для примера Венецию, еще лет сто назад была просто итальянским городом с архитектурой и историей. Венецию, разумеется, знали, особенно культурные люди, по учебникам искусствоведения и художественной литературе, но это не значит, что в Венецию спешили ехать.

Туризм – молодая индустрия, как массовый феномен экономики – это приобретение второй половины XX столетия, и Россия, по многим обстоятельствам включилась в этот глобальный процесс сравнительно недавно.

Разумеется, глупо сравнивать явления, допустим, пирамиды Хеопса и маленькую крепость на границе северо-западной Руси, но, – представьте себе! – и пирамиды своими собственными глазами когда-то видел только завоеватель Наполеон или, допустим, молодой писатель Флобер, который специально полгода путешествовал в Египет. А никто больше не видел.

И наш Изборск лет тридцать-сорок назад мало кто видел своими глазами. Да, все мы учили историю по учебникам, знали о призвании варягов на Русь, о легендарном князе Рюрике и его братьях, Труворе и Синеусе, но всё это была книжная история, а вот сделать ее зримой и доступной для посетителей, представить Изборск в формах музейного показа еще только предстояло. А ведь это особое искусство, и музейное преображение Изборска произошло буквально у нас на глазах, в течение последних 15 лет.

В этом году Государственный музей-заповедник «Изборск» отмечает свое шестидесятилетие. Славному юбилею была посвящена специальная выставка фотографий и документов «Музей60», которая прошла в Доме купца Белянина, и вот эта небольшая выставка показывала, как буквально в течение нескольких десятилетий усилиями многих специалистов из маленького деревенского народного музея, по сути, самодеятельного кружка, Изборск постепенно превратился в жемчужину «Серебряного ожерелья России», – в уникальный федеральный музей, в туристический объект уровня ЮНЕСКО!

Живой парадокс заключается в том, что Изборский форпост стоит веками, и изначально всё было при нём: и удивительная природа Изборско-Мальской долины, и крепость с её историей, и православные святыни, и Труворово городище, и сама легенда о Труворе из «Летописи временных лет», и Словенские ключи, и археологическая экспедиция Академии наук, открывшая Изборск научному миру, создавшая уникальную вещевую коллекцию – паспорт российской государственности. Изборск можно сравнить со средневековой иконой, прошедшей сквозь века и чудом сохранившейся для верующих людей. Потребовались знания и мастерство реставраторов, чтобы открыть это чудо людям, и вот, когда оно открыто и представлено, мы воспринимаем его как нечто должное и само собой разумеющееся.

Так уж устроено человеческое сознание: теперь нам кажется, что Изборск в том виде, в каком мы его сейчас знаем и воспринимаем, был всегда, а это не так. За нынешними успехами – кропотливый и усердный творческий труд многих специалистов музейного дела: археологов, историков, хранителей фондов, создателей исторических и этнографических экспозиций, организаторов фестивалей средневековой культуры, таких как «Исаборг» и «Железный град». И вот за всем этим разнообразным содержанием, за новыми и яркими впечатлениями туристы и едут в Изборск.

И сегодня, в начале октября 2024 года мы, сотрудники Государственного музея-заповедника «Изборск», подводим предварительные итоги и констатируем, что высокий туристический сезон вновь прошёл более чем успешно. За неполные 9 месяцев текущего года наш музей посетили 400 тысяч человек, а за три месяца лета – 217 тысяч человек. Это больше, чем в прошлом году! И это – свидетельство работы музея-заповедника, его высокого класса, его постоянного и планомерного развития, повышения качества услуг, насыщения афиши новыми художественными и этнографическими выставками, проектами, фестивалями, мастер-классами и экскурсиями. Здесь достаточно упомянуть, что только за прошедшее лето сотрудники музея провели свыше 600 экскурсий!

И наш высокий сезон, благодаря теплой осени, в принципе, продолжается. Изборск прекрасен всегда, в любой сезон, в любое время года. Но в октябре мы ждем пору золотой осени, когда изборские красоты становятся еще роскошней, еще удивительней! И эта короткая, но дивная пора, как сказал наш гений Пушкин: «очей очарованье», вот-вот наступит! Призываю туристов ловить эти неповторимые моменты для посещения Изборска. Золотая осень ждет вас!

 

А еще приглашаю в Изборск на традиционную всероссийскую акцию «Ночь искусств», которая пройдет 3 ноября. Уже сейчас специалисты музея верстают программу этого ежегодного события. Поверьте, побывать в Изборске поздней осенью, в ночь, когда крепость преображена подсветкой и выглядит особенно величественно и таинственно, как в волшебной сказке, взглянуть на знаменитые изборские дали, уходящие в ночь и предстоящую зиму, – это особый квест! До «Ночи искусств» в Изборске остается месяц, но я бы советовал уже сегодня пометить в календаре эту дату – 3 ноября, и приехать в ночной Изборск.

 

А я продолжаю. Главное художественное событие этой осени в Изборске – выставка графики Александра Шершнева «Судьба на гравюре», посвященная 70-летнему юбилею художника. Эта выставка действительно уникальна. Далеко не всякий музей возьмется представлять зрителю графическую миниатюру. В большом выставочном пространстве (а новый зал музея – это именно такое пространство) показывать небольшие по размеру работы нужно правильно, учитывая восприятие зрителя, и стильно, чтобы всё выглядело на высоком эстетическом уровне, и музей блестяще справился с этой задачей!

 

Александр Валентинович Шершнев родился в 1954 году в Пскове и был своего рода живой достопримечательностью города – балагур, весельчак, искрометный талант-самородок, многим жителям города Пскова он был известен, прежде всего, своими удивительными экслибрисами. Он трагически и невозможно рано, – в 53 года, – ушел из жизни. За 16 минувших лет будто сменилась целая эпоха. Само искусство черно-белой гравюры, кажется, ушло без возврата, превратилось в раритет, спряталось в музейных фондах. И вот музей-заповедник решил вспомнить творческое наследие замечательного псковского мастера. Работы и вещи для выставки предоставила дочь художника – Варвара Пааль, а музей оформил и представил их зрителю. И тут, в просторном современном выставочном пространстве, художник вдруг предстал совершенно в неожиданном виде, мы все будто заново открыли для себя вроде бы знакомого всем Александра Валентиновича Шершнева! Нам вдруг открылась целая ушедшая эпоха!

Гравюры Александра Шершнёва условно можно разделить на несколько тематических и жанровых серий: экслибрисы, псковские храмы, Псково-Печорский монастырь, Изборск и его окрестности, Пушкин и Пушкиногорье, пейзажи и ню. Как книжный график, он проиллюстрировал 27 книг, включая уникальное издание фривольной сказки Александра Пушкина «Царь Никита и сорок его дочерей».

 

По общему признанию искусствоведов, в жанре гравюры Александр Шершнёв достиг подлинного совершенства: число использованных мастером сюжетов, образов и ассоциаций огромно, каждый знак, удостоверяющий владельца книги, индивидуален и неповторим. Александр Шершнёв предпочитал вырезать экслибрисы по собственному желанию – своим друзьям и близким знакомым. Каноны классического экслибриса были ему тесны, и он вырезал композицию не «из книг», а «из человека», – создавал оригинальные «знаки личностей». Иногда экслибрисы Александра Шершнёва представляли собой как бы некие изображения–загадки, визуальные шарады, и художник, возможно, и сам не смог бы сформулировать, почему именно такой знак вышел из-под его резца. Всего за свою творческую жизнь художник исполнил более 800 экслибрисов.

Великолепны пейзажи Шершнева – Псков, Изборск, Печоры, художник оказался едва ли не единственным в Пскове графиком рубежа веков, методично, на протяжении многих лет, вырезавшим псковские достопримечательности. Храмы сохраняют теплоту и обаяние, благодаря безупречной и разнообразной линии резца. Резать роскошную линию – это было для него изысканное художественное удовольствие, восторг творчества!

 

Главным в художнике Александре Шершнёве была его творческая свобода: он резал то, что хотел, а для резца нет ничего интереснее линий архитектуры и изгибов женского тела. Несколько замечательных образцов эротической гравюры тоже можно увидеть на выставке. А наши экскурсоводы введут зрителя в исторический, биографический и художественный контекст, который существует вокруг фигуры Александра Шершнева. Поверьте, это крайне увлекательное художественное приключение, которое переносит родное во Вселенское. В своей миниатюре художник огромен, парадоксален, универсален. Это удивительное впечатление преображения масштаба. Вырезая своё, личное, персональное, интимное, как большой, чуткий и взыскательный художник, Александр Шершнев выражал и надмирное, загадочное, даже – Потустороннее. Приезжайте в Изборск и убедитесь сами!

А в Доме купца Белянина работает другая художественная выставка, небольшая, но очень интересная, – выставка известного российского иконописца, сотрудника музея «Исаакиевский собор» Георгия Панайотова «Образу Твоему поклоняемся…» Экспозиция разместилась в двух залах дома Белянина: в первом зале представлены иллюстрации художника к «Житию Святого Георгия», во втором – иконы мастера, ведь ценителям изобразительного искусства Георгий Панайотов известен прежде всего как необычайно искусный иконописец, востребованный Русской православной церковью от белорусского Бреста до российского Дальнего Востока.

 

Примечательно, что первая выставка икон, в которой участвовал Георгий Панайотов, прошла в 1999 году в Приказной палате Псковского кремля, когда юному художнику было всего 9 лет; как пошутили на открытии, в этом году молодой иконописец имеет полное право отметить 25-летний юбилей своей творческой работы. Как сотрудник и педагог музея «Исаакиевский собор», Георгий Панайотов много общается с детской и подростковой аудиторией, и поэтому, занявшись иллюстрацией житийной литературы для детей, художник решил создавать нечто вроде православных комиксов.

 

Он сознательно ориентируется на стилистику комиксов о супергероях и освоил цифровую графику. Сначала художник иллюстрировал житие святого по эпизодам красками, а затем вводил изображения в компьютер и обрабатывал их. Получились яркие и доступные для детского восприятия иллюстрации подвигов Святого Георгия. При этом художник хотел быть достоверным и глубоко погружался в исторические реалии Римской империи времен гонений на христианство, изучал, как выглядела одежда и воинские доспехи той эпохи, поэтому кропотливая работа над книгой заняла у него целый год.

В финале передачи – буквально несколько слов об еще одной выставке, которая работает в Доме купца Белянина. Она называется «Изборская синематека», ведь Изборск по праву признан одним из самых «киногеничных» мест в России. «Где-то я уже это видел!», – часто восклицают изумлённые туристы, впервые приезжая в Изборск. Как где? Конечно, в кино! В разные годы в Изборске были сняты более 30 известных фильмов и телесериалов.

 

Небольшое выставочное пространство «Изборской синематеки» стилизовано под уютный кинозал. На экран непрерывно транслируются фрагменты снятых в Изборске художественных фильмов. На стенах представлены уникальные фотографии со съемок фильмов «Андрей Рублев» Андрея Тарковского 1966 года, «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля 1975-го и сравнительно недавние приобретения – кадры со съемок фильмов и телесериалов. В экспозиции также представлены любительские кинокамеры советского производства 1960–80-х годов, бутафорская сабля, участвовавшая в съемках фильма «Андрей Рублев», и сувенирная тарелка второго сезона сериала «Казачок-2».

Здесь я специально напомню для всех, кто, может, знал, да забыл. Именно в Изборске осенью 1965 года киногруппа под руководством Андрея Тарковского снимала несколько эпизодов фильма «Андрей Рублев», который ныне входит во все самые значимые списки признанных шедевров и рейтинги лучших фильмов мира. Поэтому в доме Белянина можно посетить еще и мемориальную комнату Андрея Тарковского.

 

В этом скромном жилище с непритязательной обстановкой летом и осенью 1965 года режиссер «квартировал» во время съемок в Изборске своего будущего шедевра.

 

Кинорежиссер Андрей Тарковский в Изборске на съемках фильма «Андрей Рублев». Осень 1965 года. Фото из цифрового архива Государственного музея-заповедника «Изборск»

На этом сегодня всё, мне остается только добавить, что у нас в музее появился новый единый билет, который позволит вам в течение выходного или праздничного дня посещать Изборскую крепость и выставочный зал музея-заповедника. Этот билет идеально подойдет тем, кто уже не раз бывал в нашем музее и едет в Изборск с целью посетить новую выставку и прогуляться по Изборской крепости.

 

Приглашаем провести выходные в нашем уютном Гостевом доме, зайти в музейное кафе «Блинная» и зарядиться вдохновением от наших достопримечательностей – незабываемых видов Изборско-Мальской долины, Городищенского озера и Словенских ключей. До встречи в Изборске! 

Александр Донецкий

Теги: #Изборск #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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