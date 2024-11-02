Культура

В «Михайловском» ждут гостей даже во время санитарного периода

Всем, кто хотел бы в ближайшее время побывать в музеях в составе государственного Пушкинского заповедника, лучше планировать поездку на ближайшие четыре дня, до конца текущей недели. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», с понедельника, 11 ноября, все усадьбы заповедника будут закрыты. Традиционно в ноябре здесь проводят текущие ремонтно-реставрационные и санитарно-хозяйственные работы, которые невозможны в условиях непрерывного туристического потока, тем более — столь интенсивного, как в этом сезоне.

Елена Абдулаева. Дом А.С. Пушкина (2007). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Санитарный период в музее-усадьбе «Тригорское», а также в «Музее-мельнице», в «Пушкинской деревне» и в выставочном зале «Музейная почта» в деревне Бугрово продлится до 22 ноября; чуть дольше, до 26 ноября — в музеях-усадьбах «Михайловское» и «Петровское».

При этом в Пушкинском заповеднике по опыту прошлых лет знают, что некоторое число путешественников всё же окажется в Святогорье и в эти дни. Для них по расписанию будут открыты выставочные залы в музейном научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). В заповеднике напомнили, что тут работает сразу несколько очень интересных экспозиций, и первая среди них — уникальная не только для собственно музея, но и для всего региона выставка «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт». Здесь можно не только познакомиться с произведениями мастеров изобразительного искусства, работавших в разные годы, но и попробовать себя в роли художника, музыканта, поэта, услышать звуки природы, вдохновлявшей Пушкина, и даже специально разработанные современными парфюмерами ароматы, передающие настроение того или иного пейзажа. Так или иначе, традиционным способом или посредством игровых механик, в экспозиции представлено порядка тысячи произведений из фондовых коллекций «Михайловского».

«Чтобы сколько-нибудь подробно познакомиться с новой выставкой, — свидетельствует руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского заповедника Александр Иванов, — посетителю понадобится несколько часов — так много она предоставляет и готового художественного материала, и одновременно с ним творческих заданий».

На выставке «Эмоции природы, природа эмоций…». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Кроме того, не будет приостанавливать свою работу в ноябре и Центр творческих музейных программ в деревне Бугрово. Здесь, также по обычному расписанию, со среды по воскресенье, можно будет взять мастер-классы из большого проекта «Народная культура». Это занятия по верховой набойке (украшение ткани старинным способом), по валянию войлока, по изготовлению несшивного мешочка-саше с травами Святогорья, уроки ручного ткачества, где можно будет научиться плести пояс, каким подпоясывали сарафаны и мужские рубахи в пушкинское время.

По окончании санитарных дней Пушкинский заповедник возобновит свою работу в режиме, обычном для осенне-зимнего сезона.