Культура

Стартовала X научно-практическая конференция о культурном наследии Псковской земли

X научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» открылась в Пскове 8 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик отметил, что проблемы, которые будут обсуждать на данной конференции, актуальны для сохранения объектов культурного наследия и градостроительной деятельности.

«Сегодняшняя конференция уже десятая. Это десять лет плодотворной работы и совместной деятельности, направленной на сохранение культурного наследия. Это работа, которую можно увидеть и потрогать своими руками. Несколько дней назад мы вернулись со съезда в Ставрополе, мы обсуждали множество животрепещущих проблем и вопросов. Некоторые требуют экстремальных решений, о некоторых стоит подумать. Было приятно встретить коллег, которые знают о нашей конференции, бывали на ней. К нам приезжает гости и из других регионов. Вопросы, которыми мы занимаемся, касаются всей России. И особенно важно, что здесь мы находим решение многих проблем, связанных с охраной объектов культурного наследия», — сказал Вадим Нэдик.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в своем приветственном слове подняла историю создания первых организаций по охране объектов культурного наследия.

«Здесь собрались профессионалы. С комитетом по охране культурного наследия Псковской области мы всегда сохраняли деловые отношения. Не спорили, а помогали друг другу находить возможные пути решения», — выступила Светлана Мельникова.

Она добавила, что, сохраняя прошлое, мы формируем будущее.

Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области» Денис Василенко сказал, что с каждым годом реставрационные процессы по всей стране расширяются. «Это все благодаря тому, что мы все работаем как единый механизм, единая команда», — добавил он.

Конференция является традиционным мероприятием, направленным на обмен опытом и установление профессиональных связей. Она собрала сообщество специалистов, ежедневно работающих в области сохранения, воссоздания и популяризации архитектурного наследия.

Организаторы конференции: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с Научно-производственным центром по охране и использованию памятников культуры и истории.