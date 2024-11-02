Культура

Опубликован восьмой выпуск тревел-шоу «Скорей в музей!»

Восьмой выпуск тревел-шоу «Скорей в музей!» вышел в сообществе «ВКонтакте» Псковского музея-заповедника сегодня, 8 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Видео: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Тонкости и без того тонкой работы, причудливый инструментарий и первозданная красота древних фолиантов – все это ждет вас в восьмом выпуске нового тревел-шоу Псковского музея-заповедника "Скорей в музей!". Вместе с ведущим и командой реставраторов мы узнаем, какой путь должен проделать древний экспонат, прежде чем попасть на витрину или в хранилище музея. Некогда ждать. Скорей в музей!» - анонсировали ролик в музее.

Проект реализуется в рамках конкурса от «ВКонтакте» «VK Гранты – поддержка проектов в сфере культуры и искусства», одним из победителей которого Псковский музей стал в этом году. Впереди аудиторию Псковского музея ждет еще 8 выпусков шоу.