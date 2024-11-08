Культура

Маленький народ в большой стране

В ноябре москвичи и гости столицы смогут познакомиться с культурой и традициями малого народа сето, проживающего на территории Псковской области. Подготовленная музеем-заповедником «Изборск» выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история» открылась 8 ноября во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве.

О том, какие предметы этнографии Изборского музея представлены в экспозиции и чем псковские сето угощали посетителей выставки, узнала Псковская Лента Новостей.

Выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история» посвящена коренному малочисленному народу, проживающему на территории Псковской области. Уникальную экспозицию подготовил и привез в Москву музей-заповедник «Изборск», который на протяжении многих лет бережно хранит традиции и культуру малого народа.

«Для нас это значимое событие», - сказала, выступая на открытии выставки директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова. Она поблагодарила за работу над проектом сотрудников музея-заповедника «Изборск».

«Мы с радостью готовы работать дальше с интересными проектами и предложениями от вас, коллеги», - добавила она.

«Мы очень благодарны за внимание к нашей уникальной коллекции коренного малочисленного народа сето», - в свою очередь отметила директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

По ее словам, для сохранения уникальной культуры малого народа в Псковской области делается очень много, в регионе есть музей- усадьба народа сето, где проходят экскурсии и мастер-классы.

«Мы уже много лет сотрудничаем с музеем декоративного искусства и очень благодарны за внимание к древней Изборской земле», - подчеркнула Наталия Дубровская.

Она также выразила надежду, что «интересные уникальные выставки музея приедут на псковскую землю, в древний Изборск». И передала слово своему заместителю - руководителю общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк.

«Я очень благодарна за то, что вы нашли время, отложили все дела и пришли смотреть на нас», - сказала, обращаясь к присутствующим, Хелью Маяк.

Она обратила внимание на то, что представителей народа сето в Псковской области осталось очень мало — всего около 200 человек, но они на протяжении десятилетий стараются сохранить свои обычаи, кухню, культуру и язык.

«Мы благодарны и руководству Псковской области, и музею-заповеднику «Изборск» за то, что нас поддерживают. Спасибо, что не потеряли нас - такой маленький народ в такой большой стране»,- отметила она, поблагодарив коллег за возможность представить свою культуру и традиции в музее Москвы.

Во Всероссийском музее декоративного искусства выставка культуры сето находится по соседству с основной экспозицией, посвященной русскому народному творчеству. На выставке «Русские и сето. Одна земля, общая история» представлены предметы этнографии из фондовой коллекции Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск»: традиционные народные костюмы русских и сето, образцы ткачества, вышивки и кружева, предметы быта.

Особое место в экспозиции занимают серебряные украшения женщин сето в сочетании с национальным костюмом: черным сарафаном, льняной рубахой, украшенной красными, пурпурными вставками орнамента, поражающими своей красотой и богатством. Одними из главных экспонатов являются уникальные сетоские «Боговы» полотенца. О особенностях украшений и костюма сето и традициях их ношения гостям выставки рассказала Хелью Маяк.

Участники мероприятия смогли также познакомиться и с нематериальной культурой сето - на открытии выступил ансамбль музея-заповедника Изборск «Каарахельбе». С 2009 традиционное сетоское многоголосное песнопение (леэло) входит в список культурного наследия ЮНЕСКО. В исполнении творческого коллектива прозвучали традиционные песни малого народа.

Узнали посетители выставки и о сетоском гостеприимстве. Каждый гость смог попробовать традиционные блюда национальной кухни. Преставители сето угощали всех ароматным кренделем, сыром с тмином и традиционным тыквенным пряным компотом.

Выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история» продолжит работу до 8 декабря.

Адрес Всероссийского музея декоративного искусства: г. Москва, ул. Делегатская, 3.

Светлана Синцова

Фото пресс-службы музея-заповедника «Изборск»