Культура

Выставка откроется в Пскове к 100-летию археолога Валентина Седова

В Псковском музее-заповеднике 13 ноября начнет работу новый выставочный проект, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося советского и российского ученого, археолога, академика Российской академии наук, автора фундаментальных трудов по славянскому этногенезу и становлению восточнославянской государственности Валентина Седова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

На выставке будут представлены материалы, отражающие важные этапы жизни ученого. Гости увидят уникальные автографы Валентина Седова, материалы полевых исследований первых лет работы археолога на Псковщине, публикации исследователя и многое другое.

Выставочный комплекс откроется в фойе на втором этаже главного здания Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, дом №7.