Культура

Выставка литографий «Уголок старой Руси» открылась в Изборске

Выставка литографий Евгения Климова «Уголок старой Руси» открылась в доме купца Белянина в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Евгений Климов родился в 1901 году в Митаве Курляндской губернии. Учился в Рижской академии художеств. Много путешествовал, в том числе по Псковскому краю. Всего за период 1930-1940 годов художником были изданы 10 альбомов литографий. Известен Климов и как иконописец и реставратор икон.

На выставке представлены литографии художника из альбома «По Печерскому краю», который увидел свет в 1938 году в Риге. Альбом вышел вскоре после путешествия автора по Псковской земле, когда Евгений Климов посетил Печоры и Изборск и получил положительные отзывы таких известных деятелей русской эмиграции, как философ Иван Ильин, прозаик Иван Шмелев, художник Александр Бенуа.

Предисловие к альбому написал директор Изборской школы, автор учебников по истории, известный богослов и краевед Александр Макаровский, написавший: «В картинах природы Печерского края чувствуется прозрачность воздушных далей, ширь и раздолье полей, причудливость холмов и глубоких долин, простор и мощь вод Псковского озера, то зеркально-спокойных, то величественно-грозных, то рокочуще-гульливых…».

«В Печерском крае особенно способны волновать та простота, примитивность и в то же время цельность, которыми обвеяна не только прошлая, но и современная жизнь, не только люди и их быт, но кажется, и сама природа».

«Выставка работает в усадьбе купца Белянина по адресу: улица Печорская, дом №39. Всегда рады видеть Вас в музее!», - дополнили в организаторы.