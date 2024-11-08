Культура

Выставку «Пушкинские музеи России» передал в музей белорусской школы директор «Михайловского»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» передал в дар музею в белорусском селе Телуша выставку «Пушкинские музеи России», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали в «Михайловском», Телуша, агрогородок в Бобруйском районе Могилёвской области Республики Беларусь — село с давней и богатой, в том числе и с пушкинской историей. В частности, именно здесь похоронена внучка поэта, Н. А. Воронцова-Вельяминова, урождённая Пушкина. На 21 году жизни она вышла замуж за П. А. Воронцова-Вельяминова — представителя бобруйской ветви старинного дворянского рода, блестящего офицера, которого называли «человеком чести с прямым характером», участника русско-турецкой войны, за храбрость в сражениях удостоенного именной серебряной сабли — и через несколько лет после свадьбы уехала с супругом в имение под Бобруйском. Внучка Пушкина, активная общественница и благотворительница, сделала много доброго для сельчан. При самом активном её участии в Телуше появились больница и храм — Свято-Никольский собор. Именно Наталья Воронцова-Вельяминова основала в селе и школу. В современном здании Телушкской средней школы — правопреемницы той, четырёхклассной, выстроенной на средства четы Вороцовых-Вельяминовой, благодарные земляки, школьники и их учителя организовали настоящий литературно-краеведческий музей. Значительная часть экспозиции здесь рассказывает о жизни и творчестве Пушкина, о его потомках Воронцовых-Вельяминовых. Экскурсии по музею, подготовленные учениками школы и их наставниками, дети проводят как для жителей своего агрогородка, так и для многочисленных гостей, часто бывающих в Телуше.

Делегация из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» во главе с руководителем учреждения Георгием Василевичем высоко оценила работу сельчан. «Нужно особенно отметить высокий профессионализм педагогов, которые с любовью воспитывают в детях уважение к исторической памяти своего народа, учат их на живых примерах нескольких поколений жителей Телуши и Бобруйской земли», — подытожили в Пушкинском заповеднике, добавив, что крупнейший российский федеральный музей намерен и далее сотрудничать с юными белорусскими коллегами и их руководителями.

Выставка, которую пушкиногорские музейщики передали в сельскую школу — это 16 баннеров, отпечатанных на специальном полотне. Как рассказал корреспонденту руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского заповедника Александр Иванов, на больших стендах размещены фотографии, рассказывающие о наиболее известных местах нашей страны, где хранят память о жизни и творчестве поэта, о его предках и потомках. Это виды российских столичных и провинциальных особняков и усадеб, фрагменты музейных экспозиций. В экспозиции представлены и музей Е. А. Боратынского в Казани — филиал Национального музея Республики Татарстан, и Всероссийский музей Пушкина на Мойке в Санкт-Петербурге, и Литературный музей Института Русской литературы (Пушкинского Дома) Российской академии наук, и музей Пушкина в Бернове — филиал Тверского Государственного музея, и Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, и Музей Пушкина в Гурзуфе, и Ярополецкий краеведческий музей — филиал музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль» в Московской области, многие другие. Подобная экспозиция работает и в Пушкиногорье — развёрнута на Поэтической поляне перед входом в мемориальную усадьбу Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», напомнил Александр Иванов.

Помимо выставки сотрудники Пушкинского заповедника передали директору Телушской средней школы в Республике Беларусь Александру Суровы и заведующей музеем учебного заведения Светлане Прокопенко музейные книжные издания и несколько цветных автолитографий из цикла «Дорога к Пушкину», созданных молодыми московскими художниками-графиками, учениками всемирно известного иллюстратора, народного художника России Бориса Диодорова.