Культура

Лоскутные закладки для книг смастерят юные эстеты на своём первом занятии в «Михайловском»

В предстоящую субботу, 16 ноября, в студии эстетического развития детей, работающей при Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», начнётся новый учебный сезон. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала методист и педагог, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина.

Фото из архива студии эстетического развития детей в «Михайловском»

«На первой, вводной встрече мы по традиции знакомим наших новых студийцев с музеем, — пояснила Татьяна Тимошина. — То есть, говорим с ними о том, зачем вообще нужны музеи, как нужно себя в них вести, уточняем, что означают такие слова, как “выставка“, “экспозиция“, “экспонат“. Но основная тема нашего стартового занятия в этом году — “В гостях у книжки“. В доступной для ребят форме мы познакомим их с историей книгопечатания, вместе с ними полюбуемся на книги из собрания Пушкинского заповедника. Важно: наши уроки никогда не обходятся без творческого, практического задания. На этот раз мы будем мастерить закладки для книг, используя приёмы “лоскутной мозаики“».

В разные годы в студии при музее работает от одной до трёх разновозрастных групп, уточнила Татьяна Тимошина; в этом ноябре пока решено сформировать одну, объединив на занятиях детей от 6 до 9 лет. В программе, которую разработали для них в «Михайловском», есть как уже апробированные темы, так и новые. Всего же на «учебный год», который в студии по традиции длится с середины ноября до середины апреля, в музее запланировано 18 очень разных занятий, от урока гимнастики «по-пушкински» (разговор о традициях воспитания детей в дворянской семье в XIX столетии) до урока «Жили-были деньги» (понятия: «нумизматика», «коллекционер»; мастер-класс по изготовлению копилок с использованием техники «декупаж»). Встречи с юными эстетами в «Михайловском» часто проводят в интерьерах развёрнутых здесь выставок, полагая очень важным знакомить ребят с высокими образцами искусства — как современного, так и пушкинской поры.

В «Михайловском» добавили, что студии, которые музей создаёт в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми, в посёлке и в районе очень популярны. Сейчас, например, в Пушкинском заповеднике помимо студии эстетического развития (создана в 2017 году) активно и творчески работает театральная студия «Лукоморье», воспитанники которой осваивают азы сценического мастерства и в эти дни уже приступили к репетициям сказки для новогоднего праздника.

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К проведению занятий в детской музейной студии эстетического развития, добавили в «Михайловском», куратор проекта всегда привлекает сотрудников разных служб и подразделений Пушкинского заповедника, тем более что многие из музейщиков, помимо специального, имеют ещё и базовое педагогическое образование.