Культура

Мемориальную доску художнику Николаю Рериху планируют установить в Печорах

Увековечить память художника Николая Рериха мемориальной доской планируют в Печорах, сообщается в Telegram-канале главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Валерия Зайцева

«Встретился с печорским краеведом Алевтиной Качкиной для обсуждения важной исторической инициативы. Предложение нашего краеведческого сообщества состоит в увековечении памяти Николая Константиновича Рериха. В текущем году в России отмечают 150-летие со дня его рождения», - отметил Валерий Зайцев.

Художник и общественный деятель, инициатор первого международного договора по сохранению мировых культурных ценностей в 1903 году жил в Печорах. Николай Рерих нашел в этом городе вдохновение, которое воплотилось в серии его картин: «Вид на Печерский монастырь», «Большая звонница», «Ризница Печерского монастыря», «Труворово городище», «Изборские башни».

«Благодаря усилиям Архимандрита Алипия и сегодня у нас есть возможность прикоснуться к творчеству художника в галерее при Псково-Печерском монастыре. Изучим возможность установки мемориальной доски на доме 31 по улице Псковской, где жил Николай Рерих», - подытожил глава Печорского района.

Напомним, ранее мемориальную доску Николаю Рериху открыли в Острове.