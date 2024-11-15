Культура

Национальный костюм, над которым трудилось 36 студентов, покажут в Пскове

На конкурсе национального костюма мастера из Пскова и шести районов области представят свои коллекции, созданные в течение года. В конкурсе будут участвовать 14 коллекций из Печорского, Псковского, Островского и других районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный специалист отдела декоративно-прикладного творчества и ремесел Псковского областного центра народного творчества Елизавета Максимова.

Изображение: Псковский областной центр народного творчества

Национальный костюм Псковской области разнообразен, и каждый район имеет свои уникальные детали. Например, южные районы известны парчевыми сарафанами, а Порхов вдохновлен новгородскими мотивами.

Среди номинаций этого года – «Современный авторский костюм», «Сценический костюм» и «Псковский кутюр», где участники могут экспериментировать с формами, вдохновляясь сказками и легендами региона.

Жюри оценит работы по эстетике, соблюдению традиционных техник и оригинальности. Призами станут набойные доски от псковского мастера Татьяны Криксиной.

Также в программе три мастер-класса: по верховой набойке, созданию аксессуаров и традиционной вышивке. Основная цель конкурса – популяризация традиционного костюма и поддержка мастеров Псковской земли.

«У нас есть необычные коллекции, которые впервые участвуют в нашем конкурсе. Например, есть очень интересная коллекция от Псковского политехнического колледжа. Она называется "Сказка". Над этой коллекцией трудилось 36 студентов в течении 140 часов», – поделилась Елизавета Максимова.

Конкурс национального костюма Псковской области состоится 17 ноября в 14.00 в пространстве купца Лапина (улица Яна Райниса, дом 53). Для посещения необходима предварительная запись. Вход по спискам. Запись по телефону: 62-23-34.