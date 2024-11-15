Культура

Снятый в «Михайловском» фильм о Пушкине доступен пользователям Сети

Документальный фильм о Пушкине, снятый в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», доступен пользователям Сети, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Речь идёт о третьей части большого документального проекта «В поисках Пушкина», над которым работала съёмочная группа ОТР под руководством руководителя дирекции просветительских программ, автора идеи Ольги Дерюгиной и режиссёра Матвея Горбунова. Серия, посвящённая псковским пушкинским местам, называется «В глуши сильнее голос лирный...» и длится 42 минуты 50 секунд. В Пушкинском заповеднике съёмки вели в сентябре: работали в мемориальных усадьбах, беседовали с директором музея-заповедника Георгием Василевичем, его заместителем по музейной, научной и экспозиционной работе Еленой Михайловой, другими специалистами.

«Михайловская» серия нового цикла сегодня доступна к просмотру в официальном сообществе Государственного Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте». В разговоре о поэте в этом фильме также принимают участие главный научный сотрудник Государственного музея А.С. Пушкина (Москва) Наталья Михайлова, президент Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) Сергей Некрасов, главный научный сотрудник Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Эльмира Афанасьева, научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко, писатель, автор книги «Александр Пушкин. Близкая эпоха» Сергей Сурин, другие известные пушкинисты. Закадровый текст читает один из ведущих российских мастеров озвучки, народный артист России Александр Клюквин.

Оценивая проделанную работу, режиссёр фильма Матвей Горбунов признался, что именно эта серия цикла — его любимая и, на его взгляд «самая атмосферная»