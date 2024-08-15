Культура

«В поисках Пушкина…» в «Михайловское» приезжали телевизионщики ОТР

В течение двух дней, 3 и 4 сентября, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» работала съёмочная группа Общественного телевидения России.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, сейчас телевизионщики продолжают работу над большим, 6-серийным циклом фильмов «В поисках Пушкина…» (шеф-редактор Елена Клочкова, режиссер Елена Смирнова). Пилотный выпуск, своего рода — пролог проекта, был показан в 225-й день рождения поэта, 6 июня. «“Мой жребий пал, я лиру выбираю…“ Мы постараемся ответить на вопрос, что значит Пушкин в нашей сегодняшней, современной жизни и расскажем, что создало самого Пушкина. Поговорим о времени, в которое ему было суждено родиться, о его происхождении, воспитании, образовании, его первых друзьях и наставниках, его блестящих успехах, человеческих ошибках и тайных страстях. И постараемся понять, почему он так близок нам сегодня, даже несмотря на разницу “в возрасте“ — в целых два столетия», — так рассказывают о своём замысле авторы будущего сериала.

В музее уточнили, что в эти сентябрьские дни телевизионщики работали в мемориальных усадьбах Пушкиных и Ганнибалов («Михайловское») и Осиповых и Вульфов («Тригорское»), а также в экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский мемориальный ландшафт». Напомним, что эта выставка открылась в музее относительно недавно, в дни празднования юбилея поэта, и я является принципиально новой не только не только для музея-заповедника, но и для всего региона.

Консультировали съёмочную группу ОТР сотрудники музеев-усадеб и директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. Выход готовых фильмов на телеэкраны планируют в октябре, сообщили в «Михайловском».