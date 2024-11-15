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Культура

Библиотекари Пскова представили работы про Пушкина для минских коллег в онлайн-формате

16.11.2024 16:00|ПсковКомментариев: 0

Псковские библиотекари обменялись с белорусскими коллегами опытом и посвящёнными Пушкину краеведческими изданиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Псковские библиотекари представили свои лучшие проекты на международном научно-практическом семинаре «Информационно-библиографическое сопровождение научно-исследовательской и методической деятельности библиотечных работников», который организовала Минская областная библиотека имени А. С. Пушкина.

Кроме псковичей и минчан в этой международной встрече участвовали сотрудники библиотек из Великого Новгорода, Смоленска, Вологды, Мурманска, Челябинска, Нижнего Тагила, а также их коллеги из белорусских городов Слуцка и Дзержинска. 

Псковские библиотекари не смогли приехать на семинар в Минск и поэтому присоединились к этой встрече онлайн: они организовали в рамках этого международного проекта круглый стол «Краеведческая библиотечная деятельность в рамках сохранения культурного наследия страны» и модерировали его по интернету из модельной библиотеки «Родник» имени С.А. Золотцева на улице Труда в Пскове. 

На этом круглом столе псковичи поделились с коллегами своими библиотечными краеведческими практиками и издательскими проектами. Ведь как объяснила коллегам первый заместитель руководителя Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко, «псковские библиотекари книги не только выдают, но и создают». 

Заведующая отделом информационно-коммуникационных технологий ЦБС Пскова Настасья Бурова рассказала про псковские краеведческие интернет-проекты библиотекарей. В частности, про созданные псковскими библиотекарями сайты «Познай свой край родной» и «Имя Александра Невского на карте Пскова».

Заведующая библиотекой Центром общения и информации имени И.Н. Григорьева Наталья Копаницкая поделилась опытом краеведческой работы с подростками и молодёжью. Для этого в библиотеке, например, разработана краеведческая квест-игра «Маршрутами Победы по улицам Завеличья», а к ней в дополнение – настольная игра «Маршрутами Победы по улицам Пскова». 
Заведующая библиотекой «Диалог» Елена Ефимова в свою очередь объяснила, как эта псковская библиотека прививает подрастающему поколению интерес к краеведению с помощью игр и экскурсий. 

Заведующая информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки Пскова Анна Козуненко познакомила коллег из России и ближнего зарубежья с самым нашумевшим издательским проектом псковских библиотекарей – «Пушкин и Псков», благодаря которому появились две замечательные книги – путеводитель по пушкинским местам Пскова и сборник «Псковские легенды и предания о Пушкине». 

Обе эти книжки сразу стали библиографической редкостью, так как у Центральной библиотечной системы Пскова нет денег на полноценный тираж. Поэтому Минская областная библиотека имени А.С. Пушкина сразу же попросила прислать хотя бы по одному экземпляру этих раритетных изданий для её библиотечного фонда, а взамен пообещала отправить в Псков книгу про потомков Пушкина, которые живут в Республике Беларусь.

Белорусские библиотекари также очень жалели, что псковские коллеги не смогли приехать к ним на конференцию лично, и взяли с псковичей обещание в следующий раз не только прислать в Минск созданные библиотекарями книги, но и наконец-то посетить столицу Республики Беларусь, чтобы укрепить дружеские связи.

 

Теги: #Пушкин
Источник: Псковская Лента Новостей
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