Культура

Новые птичьи кормушки вывесили в «Михайловском»

«Вдогонку» Синичкиному дню — молодому празднику, который с начала 2000-х отмечают в России в день, когда Православная церковь вспоминает священномученика Зиновия (Зиновия Синичника) — в государственном Пушкинском заповеднике, в мемориальной усадьбе Ганнибалов и Пушкиных «Михайловское» повесили новые кормушки для птиц.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали в Пушкинском заповеднике, акция, приуроченная к «птичьему празднику» — традиционная. Сотрудники службы музейных лесов и парков и службы музейных территорий регулярно проверяют сохранность скворечников, синичников и кормушек в усадебных садах. Те, что поизносились, обветшали или вовсе пришли в негодность из-за непогоды, музейщики меняют, размещая новые в уже обжитых птицами местах. Домики при этом стараются вешать повыше от земли и подальше от дорожек, где бывает много посетителей — чтобы птицы чувствовали себя в бóльшей безопасности. А вот «столовые» для пернатых традиционно организуют ближе к туристическим тропам: многие гости с удовольствием подкармливают птиц.

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей старший научный сотрудник музея Анна Банько, в традиционной акции вчера, 15 ноября, приняли участие не только музейщики, но и гости «Михайловского», оказавшиеся в этот час в усадебном парке