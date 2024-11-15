Культура

Концерт сельских домов культуры «Жили-были» прошёл в Бежаницах

Отчётный концерт сельских домов культуры «Жили-были» состоялся в Бежаницком районном центре культуры сегодня, 17 ноября. Об этом сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице ВКонтакте.

Фото: страница ВКонтакте Елены Ивановой

На отчётном концерте участники художественной самодеятельности сельских центров культуры представили свои творческие программы в различных жанрах. Прекрасные номера нашли отклик в сердцах зрителей и были встречены бурными аплодисментами

«Желаю всем участникам художественной самодеятельности дальнейших творческих успехов», – отметила Елена Иванова.