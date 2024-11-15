Культура

В Пушкинском заповеднике готовятся к «Новой встрече»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начался монтаж выставки «Первая встреча». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, экспозиции под таким названием создаются ежегодно и входят в число наиболее значимых для музея. Ведь именно эти показы призваны познакомить жителей и гостей региона с лучшими, самыми интересными произведениями искусства, документами или предметами старины, которые Пушкинский заповедник приобрёл или получил в дар в минувшем году.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«В настоящее время сотрудники музейных фондов и выставочного отделов отобрали наиболее интересные экспонаты, провели тематическую раскладку по витринам и стенам выставочного пространства», — отметили в музее. Экспозицию разворачивают в так называемом «круглом зале» анфилады выставочных залов в заповедном научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

В музее конкретизировали: выставка «Первая встреча» будет полностью подготовлена к именинам музея, то есть к 21 ноября, когда Русская православная церковь чтит Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Этот день — престольный праздник музея-усадьбы «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского заповедника и всего музея-заповедника, общее название которому было дано по его «центральному объекту» — мемориальному родовому имению Пушкиных и Ганнибалов.