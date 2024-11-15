Культура

Пушкинский заповедник экспонирует свои новые приобретения

В Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» сегодня, в Михайлов день, который здесь принято считать именинами музея, для посетителей открывают выставку «Первая встреча». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе учреждения со ссылкой на главного хранителя музейных предметов Пушкинского заповедника Дарью Плотникову, в новую экспозицию вошла лишь малая часть того, что было приобретено или передано в дар в фондовые коллекции в 2023 году: 28 из 389 предметов, имеющих историко-культурную, художественную ценность и музейное значение.

Из иллюстраций Евгения Конькова к пушкинской «Сказке о золотом петушке» (1968—1998). Из новых поступлений в фонды «Михайловского»

«Современная пушкиниана представлена работами заслуженного художника России Юрия Ерышева и молодого московского мастера Кирилла Нестерика, иллюстрация — офортами Евгения Конькова к «Сказке о золотом петушке», — отметила Дарья Плотникова. — Значительным событием для музея стало приобретение тридцати авторских графических произведений Владимира Ветрогонского, профессора Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина, народного художника РСФСР. Листы с видами Михайловского, Тригорского, Бугрова, их окрестностей и исторической части поселка Пушкинские Горы датируются 1957—1958 годами. Они исполнены с натуры акварелью, гуашью, итальянским и графитным карандашом. Эти материалы имеют исключительное значение для собрания Пушкинского заповедника, потому что среди них есть редкие в иконографическом плане сюжеты, не представленные ранее в фондах музея». Отметила хранитель и работы известных петербургских художниц Елизаветы Васнецовой и Коринны Претро, также включённые в экспозицию.

Владимир Ветрогонский. Бугрово (1958). Из новых поступлений в фонды «Михайловского»

Планируется, что выставка новых поступлений в фонды Пушкинского заповедника будет работать в музейном научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) до конца текущего года.