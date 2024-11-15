Культура

Стрельцы, купец Поганкин и подвиг партизана Чеховича: Псковский музей покажут на «РЕН-ТВ»

Съёмки передачи «Загадки человечества» с участием писателя Олега Шишкина, которая выходит на телеканале «РЕН ТВ», состоялись 20 ноября в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В ходе съёмок ведущий и его команда подготовили три сюжета, посвящённых истории Псковской области. В одном из сюжетов речь шла о стрельцах, которые играли важную роль в истории Пскова. Олег Шишкин и его коллеги рассказали о привилегиях и повседневной жизни стрельцов, а также о том, как они участвовали в обороне Пскова в 1581 году. Особое внимание было уделено обмундированию служилых людей. Сотрудники музея подробно показали детали одежды и оружия стрельцов.

В другом сюжете речь шла о купце Сергее Поганкине и его вкладе в развитие города. Также был представлен сюжет о великом подвиге советского партизана Константина Чеховича, который в 1943 году взорвал кинотеатр в Порхове, уничтожив более 700 нацистов. На всех съёмках в качестве экспертов выступили сотрудники Псковского музея, которые поделились своими знаниями о псковской истории.

Программа «Загадки человечества» посвящена нераскрытым тайнам, которые могут быть интересны широкому кругу зрителей. Олег Шишкин — известный путешественник, историк и специалист по тайным обществам. Он также является признанным экспертом в области восточных религий и автором книг по истории оккультизма и разведки.

Съёмки в Псковском музее-заповеднике завершились успешно, и зрители смогут увидеть результаты работы команды Олега Шишкина на телеканале «РЕН ТВ» в конце декабря — начале января.