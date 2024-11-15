Культура

Детей Псковской области приглашают к участию в конкурсе «АРТ-Краеведение»

В творческом межрегиональном конкурсе, посвященному краеведению, приглашают принять участие школьников Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: пресс-служба комитета по молодежной политике Псковской области

В этом году в конкурсе участвуют 5 регионов: Псковская, Ленинградская, Вологодская, Новгородская области и Республика Карелия.

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, детских школ искусств, молодежных центров и домов культуры Псковской области в возрасте от 6 до 18 лет.

На конкурс принимаются детские рисунки, сопровождаемые тематическим текстом на тему краеведения. Итогом конкурса станет интерактивная карта пяти регионов с «живыми» детскими рисунками.

Темы конкурсных работ:

Историческое место;

Достопримечательность;

Уникальный природный ландшафт;

Памятники культурного наследия;

Общественно значимое место;

Интересная современная архитектура;

Знаменитые люди;

Мифы и легенды;

Любимое место.

Более подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать в группе.

Заявки принимаются до 15 января 2025 года на официальном сайте конкурса.