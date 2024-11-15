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Культура

Детей Псковской области приглашают к участию в конкурсе «АРТ-Краеведение»

21.11.2024 18:33|ПсковКомментариев: 0

В творческом межрегиональном конкурсе, посвященному краеведению, приглашают принять участие школьников Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: пресс-служба комитета по молодежной политике Псковской области

В этом году в конкурсе участвуют 5 регионов: Псковская, Ленинградская, Вологодская, Новгородская области и Республика Карелия.

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, детских школ искусств, молодежных центров и домов культуры Псковской области в возрасте от 6 до 18 лет.

На конкурс принимаются детские рисунки, сопровождаемые тематическим текстом на тему краеведения. Итогом конкурса станет интерактивная карта пяти регионов с «живыми» детскими рисунками.

Темы конкурсных работ:

  • Историческое место;
  • Достопримечательность;
  • Уникальный природный ландшафт;
  • Памятники культурного наследия;
  • Общественно значимое место;
  • Интересная современная архитектура;
  • Знаменитые люди;
  • Мифы и легенды;
  • Любимое место.

Более подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать в группе.

Заявки принимаются до 15 января 2025 года на официальном сайте конкурса.

Теги: #молодежь #Псковская область #дети #конкурс рисунков
Источник: Псковская Лента Новостей
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