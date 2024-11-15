Детей Псковской области приглашают к участию в конкурсе «АРТ-Краеведение»

В творческом межрегиональном конкурсе, посвященному краеведению, приглашают принять участие школьников Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.
Фото: пресс-служба комитета по молодежной политике Псковской области
В этом году в конкурсе участвуют 5 регионов: Псковская, Ленинградская, Вологодская, Новгородская области и Республика Карелия.
В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, детских школ искусств, молодежных центров и домов культуры Псковской области в возрасте от 6 до 18 лет.
На конкурс принимаются детские рисунки, сопровождаемые тематическим текстом на тему краеведения. Итогом конкурса станет интерактивная карта пяти регионов с «живыми» детскими рисунками.
Темы конкурсных работ:
Более подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать в группе.
Заявки принимаются до 15 января 2025 года на официальном сайте конкурса.