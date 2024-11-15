Культура

Сотрудник Музея-усадьбы Софьи Ковалевской награждена медалью Семевского

Награждение общественной наградой Великолукского городского краеведческого общества – медалью М. И. Семевского – состоялось 21 ноября на торжественном открытии научно-практической конференции «И в труде, и в бою» в Великих Луках. Среди награжденных – Зоя Федорова, методист Музея-усадьбы С. В. Ковалевской. Награду она получила из рук заместителя главы города Великие Луки Сергея Гусева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Медалью М. И. Семевского награждаются краеведы, общественные деятели, благотворители и иные лица, внесшие значительный вклад в развитие краеведения.

«Зоя Васильевна на протяжении всей многолетней трудовой и общественной деятельности прикладывала усилия по популяризации краеведческих знаний среди разных групп населения, особенно среди детей и молодежи. Работая в бюро путешествий, на станции юных туристов, руководя отделом туризма и краеведения Дома детского творчества имени Александра Матросова и отделом туризма комитета культуры администрации города Великие Луки, Зоя Федорова приобрела высокий авторитет как специалист в области изучения истории, природы и культуры родного края, развития краеведческого движения. Поздравляем Зою Васильевну Федорову с заслуженной наградой!» – сказали в музее.