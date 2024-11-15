Культура

Выставка «Национальный костюм в образе куклы» открылась в Изборске

Выставка «Национальный костюм в образе куклы» открылась в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

В рамках проекта гости смогут познакомиться с традиционными народными костюмами национальных диаспор, проживающих в Псковской области. На выставке представлены куклы в национальных костюмах.

На территории Псковской области проживает несколько десятков народностей, а национальный костюм – это целая история, рассказывающая о культуре, традициях и укладе жизни того или иного народа.

Фото: ТИЦ Псковской области

Выставка открыта в Доме купца Шведова ежедневно с 10 до 17:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 32.