Культура

На занятия детской студии Пушкинского Заповедника родители возят своих детей даже из соседнего района

Особенное занятие в канун Дня матери в России провели в студии эстетического развития детей, работающей при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Встреча прошла в субботу, 23 ноября, и была посвящена подаркам и их дарителям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила методист и педагог, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Тимошина.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Из предложенного набора предметов — игрушечный пистолет, книги, мягкие игрушки, украшения, конфеты — дети выбирали те, которые бы они подарили своим друзьям, родителям, бабушкам и дедушкам. Ребята объясняли, почему они сделали выбор в пользу того или иного предмета. Также мы обсудили, как правильно дарить и, что не менее важно, как правильно принимать подарки», — рассказала педагог.

Во второй, творческой части музейного занятия ребят познакомили с азами старинного крестьянского ремесла — украшения ткани верховой набойкой. К концу урока студийцы своими руками создали нарядные салфетки в подарок мамам. «Надо отметить, что профессию набойщика-колотильщика успешно освоили все наши гости без исключения!», — резюмирует Татьяна Тимошина.

Ещё один показательный факт — на субботнее занятие студии в «Михайловское» пришли не только дети из Пушкинских Гор. Трое ребят с мамами прибыли на урок из соседнего Новоржева. Екатерина Якоби,мама семилетнего Яна Михайлова, рассказала, что они с друзьями узнали о музейных занятиях из соцсети, заинтересовались, приехали и не пожалели: «Нам понравилось. Дети с интересом и увлечением выполняли задания». Ян же добавил, что он даже заметить не успел, как пролетел академический час: «Очень быстро!» Гости из Новоржева намерены быть и на следующем занятии, рассказала Татьяна Тимошина, порадовавшись, что известность музейной студии уже вышла за пределы родного посёлка, а сам проект «выходит на межрайонный уровень».

В «Михайловском» добавили, что студии, которые музей создаёт в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с детьми, в посёлке и в районе очень популярны. Сейчас, например, в Пушкинском Заповеднике помимо студии эстетического развития (создана в 2017 году) активно и творчески работает театральная студия «Лукоморье», воспитанники которой осваивают азы сценического мастерства и уже приступили к репетициям сказки для новогоднего праздника.

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К проведению занятий в детской музейной студии эстетического развития, куратор проекта всегда привлекает сотрудников разных служб и подразделений Пушкинского Заповедника, тем более что многие из музейщиков, помимо специального, имеют ещё и базовое педагогическое образование.