Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Осада Заволочья 1580 года

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль. Ведущий Олег Добрынин поговорит с ним о малоизвестном эпизоде военной истории Псковщины — обороне крепости Заволочье от войск польско-литовского короля Стефана Батория в октябре 1580 года.
Проект «Летопись воинской славы Псковской земли» реализуется при поддержке правительства Псковской области.