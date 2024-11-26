Культура

«Знаменитых котиков Елены Базановой» покажут на выставке в Изборске

Государственный музей-заповедник «Изборск» представил выставку акварелей известного художника, члена Союза художников России и Общества акварелистов Санкт-Петербургского Елены Базановой «Реальность волшебства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Технику акварели Елена Базанова полюбила еще в детстве, оттачивала в годы студенчества и продолжает изучать и совершенствовать до сих пор; в своих интервью она подчеркивает импровизационность акварели, ее стихийность и ощущение свободы, но при этом всегда отмечает важность владения рисунком, знание приемов живописи, обладание пластическим мышлением: «В процессе работы стараюсь войти в соавторство со стихией воды, поэтому “случайности” появляются, а я лишь контролирую их появление и убираю лишнее».

В творческой биографии Елены Базановой судьбоносную роль сыграла работа над книгой Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес, рассказанные для маленьких читателей самим автором». Иллюстратору удалось предельно ярко и самобытно передать парадоксальный мир «Алисы», словно отвечая на вопрос писателя: «Если в мире всё бессмысленно, что мешает выдумать какой-нибудь смысл?»

На выставке «Реальность волшебства» представлены три ипостаси творчества художницы: книжные иллюстрации, натюрморты и изображения котов. Знаменитые «котики» Елены Базановой неуправляемы, воздушны и стихийны, как сама акварель: приемы виртуозной акварельной техники позволяют показать «пушистость», неуловимость, исключительное обаяние этих независимых созданий, рассказали в музее.

В натюрмортах последних лет можно увидеть определенную «закольцовку» – связь между миром, рассматриваемым словно через приоткрытую маленькую дверцу, и миром воображаемым, фантастическим. Искусство художника подобно сказочному «карточному дождю» кэрролловской Алисы, в котором иллюзии заменяют действительность, и уже вполне реальным кажется волшебство. Именно выдумкой, множеством смыслов и погружением в мир волшебства привлекают произведения Елены Базановой, отметили в музее.

Выставка «Реальность волшебства» откроется 28 ноября в 17:00 и будет работать в Доме купца Анисимова до 9 февраля 2025 года.