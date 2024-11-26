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Культура

Стала известна программа Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!» в Псковской области

27.11.2024 19:02|ПсковКомментариев: 0

Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!» начнётся по всей стране с 1 декабря. Псковский музей-заповедник традиционно присоединится к акции, мероприятия в рамках которой пройдут сразу на нескольких музейных объектах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Программа:

  • 1 декабря, 12:00, Поганкины палаты (ул. Некрасова, 7)

Культурно-образовательная программа «В гости к псковскому купцу Поганкину» для родителей и детей-инвалидов;

  • 2 и 5 декабря, 11:00, экскурсия по Двору Постникова (ул. Олега Кошевого, 2)

Экскурсия «В гости к псковскому купцу», в ходе которой гости познакомятся с купеческими палатами, узнают об укладе жизни в купеческих семьях, о торговых делах и торговли в Пскове;

  • 3 декабря, День открытых дверей на объектах Псковского музея-заповедника для категории посетителей с ограничениями по здоровью;
  • 4 и 9 декабря, 11:00, программа «Башня, стерегущая город»

Программа посвящена истории Варлаамовской башни (ул. Леона Поземского, 46) и военным событиям, которые связаны с ней;

  • 7 декабря, 11:00, Двор Постникова (ул. Олега Кошевого, 2)

Культурно-просветительское мероприятие по истории изразцового искусства «Изразца ковер цветной», где дети смогут раскрасить карандашами образец увиденного печного изразца;

  • 8 декабря, 11:00, Палаты у Сокольей башни (Комсомольский пер., 7)

Мастер-класс «Новогоднее настроение»;

  • 10 декабря, 11:00, Дворе Постникова (ул. Олега Кошевого, 2)

Сборная экскурсия на выставке советской новогодней игрушки «До Нового года не трогать!».

Для участия в мероприятиях необходима предварительная запись по телефонам: +78112292260 и +79113580816.

Теги: #регион60 #Псковский музей-заповедник #всероссийская акция
Источник: Псковская Лента Новостей
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