Стала известна программа Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!» в Псковской области

Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!» начнётся по всей стране с 1 декабря. Псковский музей-заповедник традиционно присоединится к акции, мероприятия в рамках которой пройдут сразу на нескольких музейных объектах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Программа:
Культурно-образовательная программа «В гости к псковскому купцу Поганкину» для родителей и детей-инвалидов;
Экскурсия «В гости к псковскому купцу», в ходе которой гости познакомятся с купеческими палатами, узнают об укладе жизни в купеческих семьях, о торговых делах и торговли в Пскове;
Программа посвящена истории Варлаамовской башни (ул. Леона Поземского, 46) и военным событиям, которые связаны с ней;
Культурно-просветительское мероприятие по истории изразцового искусства «Изразца ковер цветной», где дети смогут раскрасить карандашами образец увиденного печного изразца;
Мастер-класс «Новогоднее настроение»;
Сборная экскурсия на выставке советской новогодней игрушки «До Нового года не трогать!».
Для участия в мероприятиях необходима предварительная запись по телефонам: +78112292260 и +79113580816.