Культура

Выставка «Взгляд сквозь время» открылась в печорской деревне Сигово

Выставка «Взгляд сквозь время» открылась в Музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Гости выставки смогут увидеть фотографии, запечатлевшие прошлое народа сето – трудовые будни и праздники, повседневный быт и минуты отдыха, житейские заботы и радости.

«Почти весь ХХ век появление на селе человека с фотоаппаратом было достаточно редким событием, поэтому так важны и ценны эти необычные документы – точные свидетельства минувших лет», - отметили в музее.

На старых фотокарточках из семейных альбомов – вся жизнь малого народа сето: лица родственников и детей, семейные встречи и занятия традиционными ремеслами, крестьянский труд и домашние животные, национальные костюмы и свадебные обряды.

Посетить усадьбу народа сето можно ежедневно с 10:00 до 17:00.