Открыта запись на самую популярную новогоднюю программу в Псковском музее

Встреча с миром новогодней сказки ждет гостей Псковского музея-заповедника в декабре и январе. В Палатах у Сокольей башни пройдут показы спектакля «Рождественский вертеп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
«Вертепом православные называют пещеру, в которой появился на свет Иисус Христос, а в народной традиции это еще и ящик для кукольных представлений о Рождестве Христовом. Марионеток для таких спектаклей вырезали из дерева или шили из текстиля, ярусы ящика, представляющие небесную и земную сферы, подсвечивали свечами, актеры разучивали праздничные песнопения, готовили музыкальные инструменты. И волшебство начиналось», - рассказали в музее.
На рождественский спектакль можно записаться уже сейчас:
Количество мест ограничено. Место встречи: «Палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза)» (Комсомольский переулок, дом №7). Телефон для справок: +7(8112) 33-13-90 (доб. 1).