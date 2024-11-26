Культура

Открыта запись на самую популярную новогоднюю программу в Псковском музее

Встреча с миром новогодней сказки ждет гостей Псковского музея-заповедника в декабре и январе. В Палатах у Сокольей башни пройдут показы спектакля «Рождественский вертеп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Вертепом православные называют пещеру, в которой появился на свет Иисус Христос, а в народной традиции это еще и ящик для кукольных представлений о Рождестве Христовом. Марионеток для таких спектаклей вырезали из дерева или шили из текстиля, ярусы ящика, представляющие небесную и земную сферы, подсвечивали свечами, актеры разучивали праздничные песнопения, готовили музыкальные инструменты. И волшебство начиналось», - рассказали в музее.

На рождественский спектакль можно записаться уже сейчас:

16 декабря 12:30;

17 декабря 14:30;

18 декабря 16:10;

19 декабря 13:00;

29 декабря 12:00;

5 января 12:00;

6 января 12:00.

Количество мест ограничено. Место встречи: «Палаты у Сокольей башни (Дом Ксёндза)» (Комсомольский переулок, дом №7). Телефон для справок: +7(8112) 33-13-90 (доб. 1).