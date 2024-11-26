Культура

От охотничьих потех Вульфа до влияния турпотока-2024 на Михайловские рощи: в Пушкинском заповеднике готовят научную конференцию

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершается подготовка к научно-практической конференции, все выступления на которой будут сделаны сотрудниками учреждения.

Олег Дмитриев. Александр Пушкин (1984). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», эта традиционная конференция очень важна для работы музея. На ней традиционно представляют итоги исследований, темы которых «продиктовала» повседневная практика учреждения: это поиски решения конкретных практических задач, встающих перед музейщиками в их работе по изучению, хранению и использованию коллекций, а также ответы на те или иные вопросы, которые задают посетители Пушкинского заповедника.

Среди тем, обозначенных к обсуждению на научно-практических чтениях в нынешнем году — рассказ о новом фразеологическом путеводителе по «Гость не много гостит, да много видит» по музею «Пушкинская деревня» (презентацию готовит автор книги, хранитель музея в Бугрово, кандидат филологических наук Вячеслав Козмин), а также разговор о перспективах изучения книги «Память Александра Пушкина. Св. Горы Псковской Губернии» (1898—1926), в которой велась регистрация посетителей могилы поэта и есть автографы родственников, потомков, друзей и соседей Пушкина по Михайловскому, фотографа К. Буллы, художника В. Максимова, пушкиниста Б. Модзалевского (докладчик — экскурсовод «Михайловского», аспирант кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Дмитрий Григорьев). Концепцию литературной экспозиции о трагедии «Борис Годунов» в «Тригорском» представит ведущий научный сотрудник музея-усадьбы Константин Бурченков, а его коллега по мемориальному имению Осиповых и Вульфов Борис Яковлев расскажет собравшимся об одном из любимых увлечений приятеля Пушкина Алексея Вульфа — охоте. Ряд выступлений будет посвящён истории псковских пушкинских мест во время Великой Отечественной войны. Темами для обсуждения также станут отдельные итоги работы с фондовыми коллекциями, опыт взаимодействия с различными категориями экскурсантов, исследование ряда абиотических и антропогенных факторов на лесопарковые насаждения Пушкинского заповедника, многое другое. Всего на сегодня в программу заседания включено 11 докладов и сообщений.

Один из особенно ценных раритетов в фондах «Михайловского» — «Память Александра Сергеевича Пушкина» — станет одной из тем предстоящей конференции

Несмотря на то, что заключительную в научном календаре года конференцию в рабочем порядке принято называть «внутренней», стать её слушателями по давней михайловской традиции смогут и гости: профильные специалисты, преподаватели и студенты, все, кому небезразлична история отечественной культуры и музейного дела, отметили в Пушкинском заповеднике. Назначены чтения на 1 декабря. Проведут их в зале президиума музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1); начнут в 10.00.

В музее также напомнили, что подготовленные к конференции доклады и сообщения будут опубликованы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет силами музея-заповедника в 1996 года и на сегодня насчитывает 104 книги.