Культура

День казачьей культуры пройдет в Пскове 30 ноября

День казачьей культуры пройдет в Пскове 30 ноября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила главный специалист отдела художественного творчества Псковского областного центра народного творчества Елена Самедова.

Мероприятие пройдет в форме концерта. Участие в нем примут два коллектива: семейный ансамбль «Казачата», это дети из приемных семей, а также коллектив «Радуга» из Дома офицеров.

«Мы решили объединить поколения - нынешнее и пожилых людей. И в итоге мы хотим включить песню, с которой мы участвовали во всероссийском хоровом проекте, акция "Дай ему сил", пели песню группы "Любэ"», - отметила Елена Самедова.

Всего будет 40 посадочных мест. Вход бесплатный для всех желающих. Адрес: Псков, улица Некрасова, 10. Начало в 14.00.