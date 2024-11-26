Культура

Заслуженные писатели Псковской области посетили день рожденья Совета молодых литераторов Псковской области

1 декабря в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева прошло праздничное мероприятие в честь первого дня рожденья Совета молодых литераторов Псковской области, сообщает корреспондент «МК в Пскове».

Гостями мероприятия стали заслуженные писатели Псковской области. Среди них Татьяна Рыжова - поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей России; Людмила Черненко – поэт, член Союза писателей России и другие.

Видео с поздравлениями для Совета молодых литераторов представил Игорь Изборцев – прозаик, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России.

На сцене выступили такие талантливые молодые поэты, как Ольга Бузницкая, Ольга Балабаева, Ульяна Наделко, Роман Байков и так далее.

Также на празднике рассказали историю создание Совета молодых литераторов Псковской области, начало которой ведёт к ноябрю 2023 года.