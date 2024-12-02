Культура

Выставку археологических находок готовят к открытию в Пскове. ВИДЕО

Ведется подготовка стендов и материалов к выставке археологических находок, которая откроется в Пскове 9 декабря, сообщается в группе археологического сообщества Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Археологическое сообщество Псковской области

Выставка будет работать с 9 по 17 декабря в Археологическом центре Псковской области. Среди экспонатов будут выставляться находки полевого археологического сезона.

Вход свободных, но нужно записаться на сборные экскурсии. Подать заявку на посещение можно в личных сообщениях в сообществе «ВКонтакте».

Количество мест в группах ограничено.

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Выставка находится по адресу: Псков, улица Герцена, 1/1 (вход со стороны Троицкого моста, кнопка на домофоне «Приёмная»).