Выставку археологических находок готовят к открытию в Пскове. ВИДЕО

Ведется подготовка стендов и материалов к выставке археологических находок, которая откроется в Пскове 9 декабря, сообщается в группе археологического сообщества Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
Видео: Археологическое сообщество Псковской области
Выставка будет работать с 9 по 17 декабря в Археологическом центре Псковской области. Среди экспонатов будут выставляться находки полевого археологического сезона.
Вход свободных, но нужно записаться на сборные экскурсии. Подать заявку на посещение можно в личных сообщениях в сообществе «ВКонтакте».
Количество мест в группах ограничено.
Выставка находится по адресу: Псков, улица Герцена, 1/1 (вход со стороны Троицкого моста, кнопка на домофоне «Приёмная»).