Выставка археологических находок откроется в Пскове 9 декабря

С 9 по 17 декабря в Археологическом центре Псковской области будет работать выставка находок полевого археологического сезона. Об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская археология».
Изображение: «Псковская археология» / Telegram-канал
Выставка бесплатна для посещения, но для этого нужно записаться на сборные экскурсии.
Подать заявку на посещение можно в личных сообщениях в сообществе «ВКонтакте».
Количество мест в группах ограничено.
Выставка находится по адресу: Псков, улица Герцена, 1/1 (вход со стороны Троицкого моста, кнопка на домофоне «Приёмная»).
Сбор групп будет проходить по следующему графику: