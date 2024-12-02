Культура

Порядка 8 тысяч человек посетили выставку о народе сето в Коломне

В Музее-заповеднике «Коломенский кремль» закончила свою работу выставка Псковского музея-заповедника «По платью видно, кто идет». Данный проект посвящен самобытному народу сето и презентует его уникальные серебряные украшения и костюмы. Порядка 8 000 человек смогли соприкоснуться с культурой сето в Коломне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Коломенский краеведческий музей

Предметы сетосского «серебряного наряда» из фондов Псковского музея собраны более чем за сто лет его существования. Среди них цепи разнообразного плетения с подвесками в виде колокольчиков и монет, украшения из крупных полых бусин, ожерелья с листовидными подвесками, браслеты и серьги. На выставке представлены мужские и женские костюмы, линики, фрагменты узорного ткачества, пояса, рукавицы и гольфы сето.

Выставка сопровождается пейзажами земли сето и акварелями псковички Анны Калашниковой-Роот, которая в своем творчестве много внимания уделяла изображению своеобразного яркого костюма сето и традиционных украшений.

В 2025 году выставка «По платью видно, кто идет» отправится в новые музеи страны.