Культура

Полная программа фестиваля «Пушкин. Михайловское» опубликована в Сети

Полная программа III фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» опубликована на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. C. Пушкина «Михайловское», а также в социальной сети «ВКонтакте» — в сообществах музея и, собственно, фестиваля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Пушкинском заповеднике, который является инициатором проекта и одним из организаторов форума аниматоров, представляет главные площадки для этого события.

Как и планировалось изначально, основные события фестиваля — церемония открытия, конкурсные показы, презентация проекта «Булгаков» Станислава Соколова, моноспектакль «Два клоуна» Константина Арбенина, церемония награждения победителей — в период с 6 по 10 декабря пройдут в Пушкинских Горах, в НКЦ музея-заповедника «Михайловское» (бульв. Гейченко, 1). Однако очень богатый выбор в нынешнем году предоставлен и псковичам. Жители и гости областного центра уже в эту пятницу, 6 декабря, смогут побывать на какой-либо из шести творческих встреч или презентаций. Так, в библиотеке «Родник» (ул. Труда, 20) состоится творческая встреча с Кристиной Стрельниковой — известным поэтом и прозаиком, автором произведений для детей разных возрастов, от малышей до подростков. Послушать и расспросить Льва Яковлева — писателя, поэта, драматурга, переводчика, создателя литературной лаборатории по работе с одарёнными детьми и организатора московского театра читок, где публике представляют современные пьесы, можно будет в Центре детского чтения (ул. Розы Люксембург, 23).

В Культурном центре «Дом молодёжи» (Конная, 2) любителям анимации представят режиссёра, художника-постановщика, председателя жюри нынешнего фестиваля «Михайловское. Пушкин» Станислава Соколова и его фантастическую «Гофманиаду». Творческие встречи с художником-постановщиком, режиссёром, сценаристом и актёром Александром Храмцовым проведут в Областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова (ул. Профсоюзная, 2), а с режиссёром-постановщиком, сценаристом, членом союза кинематографистов России, обладательницей Серебряного льва Венецианского кинофестиваля и премии «Ника» Ириной Евтеевой — в Псковском областном колледже искусств (ул. Набат, 5). И наконец, выступление режиссёра, актёра, сценариста и продюсера кино, поэта-песенника Игоря Черницкого и актёра, певца и композитора Николая Романова запланировано в ДМШ № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова (ул. Советская, 44).

В Пушкинском заповеднике отметили, что все встречи начнутся в одно и то же время, в 12.00. Вход на них, равно и на все другие события III фестиваля анимации и литературы «Михайловское. Пушкин», с самого начала задуманного как некоммерческий культурологический проект, свободный для всех желающих.